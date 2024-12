Sénégal: Gestion solitaire de 80 milliards pour JOJ 206 - Barth s'en prend violemment au CNOS

Président du Comité d'organisation des jeux Olympiques des jeunes Dakar 2026, par ailleurs, maire déchu de la ville de Dakar, Barthélémy Dias n'a pas du tout, pas du tout apprécié la non implication de la ville de Dakar, par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOS) dans la gestion des 80 milliards obtenus sur la base de la signature de la mairie pour l'organisation des JOJ 2026. Un manque de respect pour la ville de Dakar, selon Dias, qui dénonce vigoureusement cette démarche du CNOS.

La « Retraite du Conseil Municipal de Dakar », organisée du 19 au 22 décembre 2024 à Saly, a été marquée samedi par des déclarations fracassantes de celui qui était déchu à la tête de la mairie de Dakar, envers le Comité d'organisation des jeux Olympiques des jeunes Dakar 2026. Barthélémy Dias a vivement dénoncé la gestion solitaire des 80 milliards consacrés à l'organisation des JOJ 2026 par le CNOS. Il rappelle à cet effet, que « Quand une ville candidate pour accueillir les jeux Olympiques, la première raison qui motive une ville, pour candidater c'est d'abord l'héritage de ces jeux. »

Toutefois, estime le maire déchu de Dakar, « Aujourd'hui, ces gens ne sont pas en mesure de vous dire ce qu'ils sont disponibles à faire pour la ville de Dakar, en termes d'infrastructures. Tous les projets qu'on leur a donnés, ils l'ont rejeté. Ils travaillent tous seuls. Ils ne respectent personne. Et ça, j'ai eu à mettre les formes par rapport à ma relation avec le président Diagna Ndiaye. Mais ça c'est terminé et lundi je communiquerai sur le scandale qui se passe au COJOJ », fulmine-t-il.

Barthélémy Dias a déclaré qu'« Une petite brochette de personnes ne peuvent pas garder par devers eux quasiment 80 milliards, au nom d'une ville qui a candidater, et ne sont même pas en mesure de dire, voici des terrains synthétiques qu'on peut aménager dans vos quartiers, voici des bandes de terres qu'on aménager et transformer en parcours sportif. »

Sous ce rapport, Il engage la responsabilité du conseil municipal. « Nous avons la responsabilité, pour ne pas dire le devoir d'obtenir et d'exiger un héritage pour la ville de Dakar. On a candidaté, le maire a signé en prison, parce qu'on lui a vendu un projet, on lui a vendu un héritage pour Dakar. Parce que le conseil municipal que vous êtes, vous avez l'opportunité de métamorphoser le cadre de vie dans vos communes et dans vos quartiers. Et ça je tenais à vous le dire, parce que la suite de ce combat même si je ne suis pas là, vous devez vous battre pour que Dakar puisse obtenir sa place et que Dakar puisse être considéré et respecter. Parce que c'est Dakar qui a candidaté, ce n'est pas le CNOS », invité le maire déchu de la ville de Dakar.

Qui plus est, soutient : « Ces gens-là, si vous les suivez ou les laissez faire, depuis que le monde existe, le Sénégal sera le premier pays à organiser des Jeux Olympiques et à rafler zéro médaille. Il n'y a aucune fédération impliquée, il n'y a aucune Link impliquée. »

« J'ai fait beaucoup de chose pour le président Diagna Ndiaye, mais aujourd'hui, ce qui se passe pour l'organisation des JOJ, c'est inadmissible, inacceptable parce que ces gens-là n'ont été lus par personne au prétexte qu'ils ont 80 milliards par devers eux et faire ce qu'ils veulent sans l'aval de personne », s'offusque-t-il.