Madagascar: Coopération culturelle France/Madagascar - La restitution du crâne du Roi Toera en bonne voie

Le vendredi 20 décembre dernier, une conférence conclusive du projet « Patrimoine, patrimonialisation et enjeux patrimoniaux » a été organisée par l'Université d'Antananarivo avec le soutien de l'ambassade de France à Madagascar à l'IFM Analakely.

Cette journée a réuni des experts malgaches et français du patrimoine. Parmi les intervenants de renom, Klara Boyer-Rossol, chercheuse reconnue et contributrice essentielle au projet, a partagé les résultats de ses recherches sur les collections patrimoniales malgaches et les enjeux liés à leur restitution.

« La Coopération culturelle muséale et patrimoniale entre Madagascar et la France ne date pas d'hier mais elle a connu une accélération ces derniers mois », précise l'ambassadeur de France à Madagascar, SEM Arnaud Guillois qui a été accompagné par Jean-Luc Martinez, ambassadeur thématique chargé de la coopération internationale dans le domaine du patrimoine.

En rappel, une convention de partenariat a été signée en octobre dernier, à Paris, entre la ministre de la Culture française Rachida Dati et la ministre malgache de la Communication et de la Culture Volamiranty Donna Mara. Il s'agit d'un accord de coopération culturelle et patrimoniale, qui régit les travaux du comité scientifique mixte sur les modalités de restitution de restes humains dont des crânes Sakalava qui se trouvent dans les musées français.

Ce comité scientifique mixte composé de chercheurs, de scientifiques et d'historiens français et malgaches est en train de finaliser ses travaux de recherche et d'investigation sur l'identification du crâne du Roi Sakalava Toera, entre autres, selon les explications.

Quant à la conférence conclusive de vendredi dernier, séminaire scientifique de trois jours, elle a joué un rôle important dans les échanges d'informations et d'analyses entre les chercheurs et scientifiques malgaches et français. La prochaine réunion est déjà programmée pour 2025 dans le cadre de cette coopération.