Algérie: Protection civile - Des caravanes médicales au profit des habitants des zones éparses dans le Sud

Ouargla — Des caravanes médicales de la Protection civile se sont ébranlées dimanche dans plusieurs wilayas du Sud au profit des habitants des zones éparses.

A Ouargla, le chef de l'exécutif local, Abdelghani Filali, a donné le coup d'envoi d'une caravane médicale organisée par les services de la Protection civile en coordination avec les directions de la santé et de la population (DSP) et de l'action sociale et de la solidarité (DASS), à destination des zones éparpillées à travers les daïras de Hassi Messaoud et El-Borma.

Cette caravane permettra d'effectuer des consultations médicales, de remettre des médicaments aux patients, ainsi que de prodiguer des conseils et orientations sanitaires aux patients, tout en menant des actions de sensibilisation sur les risques liés à la saison hivernale.

A El-Oued, une caravane médicale pluridisciplinaire a pris le départ depuis le poste avancé de la Protection civile "Guemoudi Lakhdar" au chef-lieu de wilaya, à destination des localités de Chekamet et Ababa sur le territoire de la commune d'Ouled El-Alenda (20 km à l'Ouest d'El-Oued).

Ciblant près de 200 familles nécessiteuses résidant dans des zones reculées à travers cinq communes, cette caravane propose des consultations médicales de médecine générale et spécialisée, la remise de médicaments et l'attribution des rendez-vous aux patients nécessitant des interventions chirurgicales.

De leur côté, les services de la Protection civile, en coordination avec la DSP, la DASS et la direction de l'administration locale (DAL) de la wilaya de Laghouat, ont organisé une caravane médicale encadrée par un staff médical et paramédical, ainsi que des psychologues, en vue d'assurer des prestations sanitaires gratuites aux populations des zones enclavées.

"Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par la Direction générale de la Protection civile (DGPC) à la prise en charge sociale et sanitaire des citoyens, vise à réduire l'écart sanitaire entre les agglomérations urbaines et les régions éloignées", a souligné le directeur local de la Protection civile, le lieutenant-colonel, Abdelahamid Belhouchi.

A El-Meniaa, une caravane médicale mobile a pris le départ vers les zones reculées à travers les communes d'El-Meniaa, Hassi Lefhal et Hassi El-Gara, dont l'encadrement est assuré par une équipe médicale composée de quatre médecins de la Protection civile et du secteur de la santé, et ce, afin d'effectuer des consultations médicales, remettre des médicaments à titre gracieux, et prodiguer des conseils, notamment aux femmes enceintes, personnes âgées et aux malades chroniques, a fait savoir le directeur de la protection civile, le capitaine Nasreddine Gdhoui.

Les services de la Protection civile d'Illizi ont également lancé, depuis le siège de l'unité principale, une caravane médicale au profit des habitants des régions d'Oued Ihane, Imihrou Tihoubar, Afra, Tast El-Alya et Tamaghrt, selon le chef de service de prévention à la direction de la Protection civile, le capitaine Djemai Berkane.

A Timimoun, la caravane médicale sillonnera les localités de Takkialt, dans la commune de Talmine, Baraka (Deldoul), Kali (Ouled Saïd), Sidi Mansour (Ksar Kaddour) et Oudghagh (Tinerkouk).

Dans le même sillage, une caravane médicale a été organisée conjointement par les services de la Protection civile et le secteur de la santé dans la wilaya de Béchar au profit des habitants des régions de Sfissifa, Guetrani, Rosf Ettayaba, Hassi El Mir et Hassi El Mir.

En outre, une caravane similaire a été lancée au profit des résidents et nomades des zones isolées et d'ombres de la wilaya de Ghardaia, à l'instar des localités d'El-Hamada et l'Erg.

Dans une déclaration à l'APS, l'officier de la Protection civile, le lieutenant-colonel Mokhtar Boukabous, a indiqué que cette caravane médicale, vise à prodiguer des soins médicaux pour la population vivant dans les vallées et les zones d'ombre éloignées des structures médicales et hôpitaux en cette période hivernale.

Et d'ajouter que cette caravane médicale traversera les zones les plus reculées situées dans les différentes communes de la wilaya de Ghardaia, afin de proposer des consultations médicales gratuites adultes et pédiatriques et un suivi des pathologies chroniques chez la population.

Lancées dans 17 wilayas du Sud et Hauts plateaux, ces caravanes mobiles se poursuivront jusqu'au 28 décembre courant.