Algérie: Rebiga réitère la reconnaissance du pays envers ses soutiens durant la glorieuse Révolution

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a réitéré, lundi à Alger, la reconnaissance de l'Algérie envers tous ceux qui l'ont soutenue durant sa glorieuse Révolution contre le colonialisme français.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la deuxième session de l'assemblée de l'Association des amis de la Révolution algérienne, M. Rebiga a souligné que "l'Algérie, toutes générations confondues, demeurera fidèle à tous ceux qui l'ont aidée et soutenue durant la Révolution de libération et transmettra les valeurs de loyauté à ses enfants", lesquelles valeurs, a-t-il dit, sont "le seul garant de la solidarité, du progrès et de la paix mondiale".

Il a, à cet égard, indiqué que la création de l'Association des amis de la Révolution algérienne visait à "préserver le legs historique de ces amis" et à "parachever le noble parcours de fidélité envers ceux qui se sont tenus aux côtés du peuple algérien".

Cette association se veut aussi "une tribune pour exprimer les valeurs du droit des peuples à la liberté et à la dignité", a-t-il ajouté.

Et de souligner que l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et forte de ses principes puisés dans sa glorieuse histoire, "participe activement au processus de prise de décision internationale en faveur du renforcement de la paix et de la sécurité internationales".

Elle s'attelle également sur le plan diplomatique à "consacrer les valeurs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment le droit des peuples à l'autodétermination, le règlement pacifique des conflits et le renforcement de la coopération et de l'amitié entre les nations", a-t-il affirmé.