Algérie: Aide à domicile pour les retraités à Oran - Près de 2.000 retraités bénéficient de ce service cette année

Oran — Près de 2.000 retraités de la wilaya d'Oran ont bénéficié, cette année, du service d'aide sociale à domicile proposé par la Caisse nationale des retraites (CNR), a indiqué, dimanche, M. Kada Bekour, directeur de l'agence de la CNR à Oran.

M. Bekour a précisé, dans une déclaration à l'APS en marge du lancement de la campagne "Semaine d'aide sociale à domicile", qui durera cinq jours, qu'environ 150 retraités bénéficient, chaque mois, de cette aide, principalement ceux qui souffrent de handicap ou d'incapacité.

Ces services sont supervisés par les assistantes sociales exerçant au sein de l'agence et incluent un accompagnement sanitaire, tel que l'aide à la prise en charge médicale, ainsi que la fourniture de matériel médical et de services, notamment des fauteuils roulants, des cannes et des appareils auditifs.

D'autre part, les retraités bénéficient également d'un accompagnement administratif qui comprend la remise de documents administratifs des organismes de sécurité sociale aux intéressés à leur domicile, ainsi que l'aide pour la collecte et le dépôt de documents administratifs auprès des services publics tels que les communes ou les bureaux de poste.

La Caisse nationale des retraites a dédié cette campagne, qui a été lancée dimanche et se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, pour mettre en exergue les activités sociales qu'elle offre aux retraités et à leurs ayants-droit, à travers le "Dispositif d'aide sociale à domicile", visant à humaniser les relations avec les retraités, notamment ceux malades, âgés ou incapables de se déplacer, et à s'occuper de leurs affaires personnelles.