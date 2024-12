Algérie: Sondage APS 'Brahim-Dahmani' / meilleur espoir 2024 - 'Ce prix est un grand encouragement pour moi'

Alger — Le jeune boxeur algérien, Mustafa Abdou, lauréat du trophée de meilleur athlète espoir de l'année 2024 à l'issue du sondage APS "Brahim-Dahmani", dimanche soir à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie d'Alger, a estimé que cette première distinction représente "un grand encouragement" pour la suite de sa carrière.

"Ce titre va me pousser à redoubler d'efforts et continuer à travailler pour obtenir d'autres titres et honorer les couleurs nationales lors des prochaines compétitions internationales. Il va aussi m'aider à contribuer davantage au développement de la boxe algérienne", a déclaré Abdou à l'APS après avoir reçu le trophée.

"Certes, la médaille de bronze que j'ai décroché lors des mondiaux au Colorado aux Etats-Unis a été déterminante dans le choix des organes de presse pour m'élire meilleur sportif de l'année 2024 dans la catégorie espoirs, et c'est une médaille dont je suis fier, mais soyez rassurés que cette distinction reçu dans mon pays me soutiendra et sera un tremplin pour continuer à travailler et tracer un long chemin.

Je dois être à la hauteur de mes aspirations personnelles et ceux qui croient en mes capacités", a-t-il ajouté.

Mustafa Abdou (18 ans) a occupé la première place du classement du meilleur espoir 2024, après avoir obtenu un total de 90 points, étant choisi 17 fois à la première place, devançant la jeune haltérophile Nadia Katabi qui a accumulé 32 points, ainsi que son camarade dans la discipline, Akram Chakhchouk, avec 18 points.

Le sacre de Mustafa Abdou intervient après sa médaille de bronze dans la catégorie des moins de 75 kg aux championnats du monde juniors aux Etats Unis, où il a triomphé en quart de finale contre le Tchèque Martin Roshnak par arrêt de l'arbitre au premier round, avant de s'incliner en demi-finale devant le boxeur américain Joseph Owningwa aux points.

"Ce rendez-vous mondial a été ma première compétition internationale, où mes coéquipiers et moi avons découvert le haut niveau, auquel nous n'étions pas du tout habitués. Les choses étaient difficiles, non pas parce que nous n'avons pas atteint notre objectif, mais parce que nous n'étions pas suffisamment préparés. Ce genre de compétition, nécessite une préparation spéciale, une présence mentale, ainsi qu'une expérience qui permet de surmonter de nombreuses choses négatives avant de monter sur le ring", a-t-il estimé.

Au gymnase de Baraki (Alger), le talent de Mustafa Abdou s'est distingué parmi des dizaines de jeunes boxeurs, marquant le début d'un parcours passionnant sous la tutelle de son entraineur de toujours, Saïd Kadous, qui lui prodigue les conseils nécessaires pour tout sportif à l'entame de son parcours, en particulier d'un boxeur.

"Mustafa est un boxeur qui possède de grandes et réelles capacités qui pourraient lui permettre de se distinguer à l'avenir. Sa volonté de s'entraîner et son amour pour ce sport sont deux éléments qui pourraient le mener loin dans sa carrière. De plus, il a un bon style technique, il sait éviter les coups et excelle dans l'envoi de coups droits. Il est très ambitieux et son rêve demeure une participation aux prochains Jeux Olympiques de 2028", a assuré son entraîneur.

Concernant son avenir dans la boxe, le médaillé de bronze mondial déclare : "Ma préoccupation majeure en ce moment est de participer à des mondiaux et d'être parmi les boxeurs qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques en 2028. Je sais que cela nécessite un travail acharné, pénible et fatigant, mais je dois être patient et continuer à me préparer sans relâche pour cet objectif", a-t-il conclu.