Angola: Lobito sur la route de croisière 'Seabourn Sojourn'

Lobito (Angola) — Deux cent quinze touristes de diverses nationalités ont visité dimanche la ville de Lobito (Benguela), à bord du bateau de croisière "Seabourn Sojourn", a appris l'Angop.

Il y a 153 Américains, 23 Australiens, 18 Britanniques et 21 Canadiens.

Selon le directeur des visites, Cristian Rodon, le navire, battant pavillon espagnol, est parti de Barcelone (Espagne), en passant par le Cap Vert, le Ghana, São Tomé, l'Angola (Luanda et Lobito) et aura comme dernière étape, la ville de Cape Town, en Afrique du Sud.

"C'est un itinéraire qui va durer environ trois mois et les touristes sont tellement excités que certains d'entre eux pensent déjà à visiter à nouveau les terres africaines", a-t-il affirmé.

À son tour, la directrice de l'agence de voyages « Kianda », Rebeca Barreiros, qui les a reçus dans la ville des flamants roses, a déclaré que les touristes qui ont tout réservé peuvent profiter des différents restaurants de Restinda, ainsi que des plages.

"Pour ceux qui ont des circuits bien définis, ils peuvent visiter les monuments et sites de Lobito, Catumbela et Benguela", a-t-il informé.

Il s'agit notamment du musée ethnographique (Lobito), du fort de São Pedro (Catumbela), de l'église du Pópulo et du musée national d'archéologie (Benguela).

Selon Rebeca Barreiros, le nombre de touristes a considérablement augmenté, des bateaux de croisière aux trains Rovos Rail.

"La province de Benguela commence à devenir une référence en matière de tourisme international", a-t-elle assuré.

Elle a indiqué qu'il disposait d'informations sur les croisières accostant à Lobito l'année prochaine, ainsi que sur les trains Rovos Rail, qui avaient juste besoin d'une confirmation supplémentaire.

Le nombre de touristes gérés par Kianda se situe entre trois et quatre mille, selon Rebeca Barreiros.

Le "Seabour Sojourn" devrait quitter Lobito ce lundi (23), en direction du Cap.

Par ailleurs, le directeur provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, Pascoal Luís, estime que les agents touristiques devraient profiter de ces opportunités pour montrer le potentiel de la province.

"Nous comprenons que les touristes sont des ambassadeurs qui transmettent le message à ceux qui se trouvent à l'extérieur du pays, pour connaître notre culture et notre façon de vivre", a-t-il estimé.

Il a appelé les agents de voyages, de transports, de tourisme et d'hôtellerie à être plus dynamiques face aux temps nouveaux.

"Le fait que nous ayons reçu ce bateau de croisière, ainsi que le luxueux train Rovos Rail, en juillet de l'année dernière, est un signe que notre province est entrée sur la route du tourisme international", a-t-il considéré.

La province de Benguela, située sur la côte/centre de l'Angola, présente des conditions uniques pour attirer les touristes, comme un vaste littoral de plus de 200 kilomètres avec de belles plages, des zones semi-désertiques et semi-plateau avec un vaste espace vert dans lequel un climat plus frais, humide et froid prédomine, une gastronomie, une faune, une flore et une culture riche, en plus d'autres charmes et sites historiques.