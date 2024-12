Sénégal: En 2023, le secteur bancaire sénégalais fait de la résistance sur le front de l'emploi avec une légère hausse de l'effectif du personnel

Malgré une progression limitée, le secteur bancaire a continué à recruter avec soixante-trois (63) nouvelles embauches en 2023.

Avec six mille huit cent dix (6810) salariés en 2022, le personnel des banques s'est situé à six mille huit cent soixante-treize (6873) à fin 2023, soit une hausse de 0,93% des effectifs. Cette légère hausse est à corréler avec l'expansion du réseau bancaire et le démarrage des activités de nouveaux établissements. Les employés représentent 62,88% du personnel contre une proportion de 37,12% pour les agents cadres dont l'effectif a toutefois progressé de 3,02%.

La faible progression des effectifs notée depuis 2019, est liée à l'adoption d'une part, de la digitalisation, dans un environnement en mutation constante, et d'autre part, aux mesures d'économies pour assurer la pérennité et la compétitivité des activités, ainsi qu'à la concurrence accrue exercée par d'autres secteurs plus rémunérateurs.