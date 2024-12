Sénégal: Média - Les employés de Panapress continuent de réclamer des arriérées de salaire

"L'année 2024 va s'achever dans le découragement et l'amertume pour les employés et anciens employés de Panapress car la revendication principale qu'ils ont posé, à savoir le paiement de plusieurs années d'arriérés de salaire, continue à être ignorée par le Directeur général de l'agence, Babacar Fall, qui fait comme si de rien n'était. Nous venons encore pousser un cri de détresse et de douleur pour que les autorités de ce pays nous entendent et espèrent que l'année qui s'annonce verra la fin de la souffrance des employés de la Pana qui n'a que trop duré", lit-on dans un communiqué de presse des agents de Panapress.

Ils disent avoir épuisé toutes les voies de recours auprès des instances de médiation et d'arbitrage Inspection du travail, Haut conseil du dialogue social, ministère des Affaires étrangères -- qui n'ont pas fait suite à leurs requêtes. Ils interpellent encore une fois interpeller le président de la République et le Premier ministre sur leur situation car l'État sénégalais a octroyé à la Pana un accord de siège, un statut diplomatique et des locaux, d'autant plus que statutairement le ministère de Communication représente le Sénégal au Conseil d'administration de Panapress.

"Ce communiqué des employés de l'Agence panafricaine d'information fait suite à d'autres qui avaient été publiés pour informer, alerter et dénoncer des décennies de dysfonctionnements et ambiguités afin de solliciter l'assistance de l'État sénégalais dans la recherche d'une solution définitive et pérenne à la crise multiforme qui frappe l'institution et qui se caractérise notamment par le non paiement de plus de quatre (4) années d'arriérés de salaire que réclament les employés en grève illimitée.

Cette présente communication intervient dans un contexte particulier lié au secteur des médias et qui concerne donc Panapress, ses employés et anciens employés", ajoute la même source.