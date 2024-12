Madagascar: Santé publique - Clap de fin pour le projet Impact de l'USAID

Lancé en 2018, le projet IMPACT (Improving Market Partnership and Access to Commodities Together), financé par l'USAID touche à sa fin après avoir transformé l'accès à la santé. Mis en oeuvre par PSI Madagascar, en partenariat avec PATH, Management Sciences for Health, Banyan Global et la Fondation Axian, le projet s'est attelé à relever les défis de la chaîne d'approvisionnement en santé en adoptant une approche de marché total impliquant les secteurs public, privé et communautaire.

Impacts

Les résultats obtenus témoignent de son impact, notamment la distribution de plus de 102 millions d'unités d'intrants de santé comme les traitements antipaludiques, des kits de diagnostic rapide, des produits de planification familiale. Plus de 28 millions de personnes sont protégées contre le paludisme grâce à la distribution de moustiquaires imprégnées. Plus de 528 000 personnes sont vaccinées, incluant 348 000 contre la Covid-19 et 180 000 pour les vaccinations de routine. Il y a également le renforcement des capacités de plus de 2 000 acteurs de santé, l'accréditation de 33 dépôts de médicaments, l'appui de 6748 sites de vaccination.

Ces réalisations ont contribué à la réponse pour les besoins essentiels de santé publique dans les 14 régions appuyées par l'USAID. « Le droit à la santé, ainsi que l'accès à des services de santé de qualité, est le droit de tous les peuples. Je félicite le Gouvernement de Madagascar pour ses efforts constants afin de garantir ce droit, et je réaffirme que le Gouvernement des États-Unis et tous nos partenaires sont prêts à les soutenir », a déclaré l'Ambassadrice Claire Pierangelo lors de la cérémonie de clôture de ce projet.