Madagascar: Judo/Coupe de Madagascar - Les cadors, exacts au rendez-vous

Les sommets nationaux de la Fédération Malgache de Judo (FMJ) ont tenu toutes leurs promesses ce week-end, avec un événement qui a attiré près de 250 combattants issus de cinq ligues régionales.

Après le championnat de Madagascar de la catégorie vétéran et Kata, organisé le vendredi précédent, la compétition s'est poursuivie par la très attendue Coupe de Madagascar. Cette édition, qui réunissait des athlètes des catégories Minimes, Cadets, Juniors et Seniors, s'est distinguée par l'introduction d'un tournoi par équipe mixte. « La FMJ a fini en beauté la saison 2024 avec diverses compétitions, dont les championnats, le tournoi des Capricornes et ses coupes. C'est important pour les athlètes car plus il y a de compétitions, plus leur niveau et leur motivation augmentent. Toutefois, même si cette Coupe de Madagascar clôture la saison, le critère de sélection pour les prochaines compétitions internationales a débuté en avril 2024 et ne sera clôturé qu'en avril 2025 », a expliqué Mamy Randriamasinoro, Directeur Technique National de la FMJ.

Sur le plan sportif, les cadors du judo malgache ont presque confirmé leur statut. Parmi les grands vainqueurs, Yacinthe Angelo Rakotonandrasana, du club Cosfa, s'est imposé chez les -60 kg en battant Tsiriniaina Christian Rakotomahandry en finale. Du côté des hommes, Fetra Ranaivoarisoa, du club Judo Esca, a triomphé chez les -90 kg. Chez les femmes, la jeune Natacha Emiliame Razafindrakalo, du FJA, a marqué les esprits en remportant la catégorie des -48 kg, tandis que Roumaica Benandro s'est imposée en -57 kg. Ces performances viennent couronner une saison 2024 riche en émotions et en compétitions de haut niveau.

Résultats de la Coupe de Madagascar, catégorie seniors :

Senior hommes :

-60Kg : RAKOTONANDRASANA, Yacinthe Angelo (CSF)

-66Kg : RALEVAZAHA, Kevin Emilson (FJA)

-73Kg : RAZAFIMPANJA, Mandresy (ASM)

-81Kg : RAVELOJAONA, Rayan (ESC)

-90Kg : RANAIVOARISOA, Fetra (ESC)

+100Kg : TAFITA, Michel (USC)

Seniors dames :

-48Kg : RAZAFINDRAKALO, Natacha Emiliame (FJA)

-52Kg : SANTATRINIAINA, Todisoa (ESC)

-57Kg : BENANDRO, Roumaica (ESC)

-63Kg : RALALAHARISOA, Malala (ESC)

-70Kg : RAHARIMISE, Melody Nanou (JAA)