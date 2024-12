Madagascar: Concert de Noël - La famille Rajoelina au « Kianja Masoandro »

Après avoir lancé vendredi les illuminations au Jardin d'Ambohijatovo, le président Andry Rajoelina a inauguré dans la soirée de samedi, le concert de Noël qui se déroule au Kianja Masoandro, dans l'enceinte du Rova de Madagasikara. Pendant 4 jours, des artistes de renom vont se succéder pour entonner les chansons célèbres de Noël sous le thème Noelin'ny Fitia. En effet, la célébration de la nativité se déroule cette année sous le signe de l'amour et du partage.

Durant ce spectacle d'ouverture, le Chef de l'Etat a été accompagné par son épouse Mialy Rajoelina et leurs trois enfants. Le locataire d'Iavoloha a d'ailleurs tenu à souligner que c'est la Première Dame qui a organisé cette année les festivités dans le cadre des fêtes de fin d'année. C'est elle qui serait à l'origine de ces concerts de Noël organisé dans ce lieu historique qu'est le colisée nouvellement construit au coeur du Palais de Manjakamiadana.

Une initiative qui a donné une touche particulière à la célébration. Ce site historique, ravagé par un incendie en 1995 et restauré en 2020 par le président Andry Rajoelina, retrouve sa splendeur en accueillant pour la première fois le concert de Noël. Le Chef de l'État a souligné, lors de son allocution, que la renaissance du Palais de la Reine illustre la capacité de Madagascar à se reconstruire et à avancer avec foi, détermination et espoir, même face aux épreuves. Ce concert se déroulera tous les jours jusqu'au 24 décembre, et rassemble plusieurs artistes de renom prêchant la foi, l'espérance et l'amour. Le président de la République Andry Rajoelina a aussi rappelé que la célébration de Noël, au-delà de son aspect festif, est une occasion de raviver l'espoir et l'unité nationale. Il a exprimé son souhait que chaque foyer puisse vivre cette période des fêtes dans la paix le bonheur et la sérénité.