Afrique: Eliminatoires CHAN - Victoire des Barea 2-0 face à l'Eswatini

Les protégés de Rôrô Rakotondrabe se sont imposés face à l'Eswatini, ce samedi, lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2024. Le match retour aura lieu le 29 décembre, à Maurice.

Les Barea de Madagascar ont pris une sérieuse option pour la qualification au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 en s'imposant 2-0 face à l'Eswatini lors du match aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires, ce samedi au stade de Lucas Masterpiece Moripe à Pretoria, en Afrique du Sud. Dès la 20ème minute, c'est John Christiano Rarazafimanana, qui a ouvert le score pour Madagascar, sur une belle action collective. Les Barea ont ensuite profité d'un relâchement défensif de l'équipe d'Eswatini, immédiatement après le premier but, pour inscrire un deuxième but par Fenohasina Gilles Razafimaro à la 22ème minute.

Les Malgaches menaient 2-0 à la pause. En seconde période, bien que les deux équipes aient multiplié les tentatives, aucune d'entre elles n'a réussi à marquer. Les Barea, solides en défense et efficaces devant le but en première mi-temps, ont su maintenir leur avantage tout au long de la rencontre. Cette victoire permet à Madagascar de prendre une belle option pour une deuxième qualification consécutive au CHAN. Cependant, la prudence reste de mise, comme le souligne le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe : « L'essentiel c'est que nous avons remporté ce premier défi contre l'Eswatini, mais il reste encore un match retour. Nous ne sommes pas encore en sécurité, nous menons simplement. Il ne faut pas trop se fier à notre avance et se laisser aller, car l'équipe adverse est capable de renverser la situation et de gagner. Pendant les 45 premières minutes, nous avons marqué, mais eux ont encore 95 minutes pour revenir. »

Décisif

Le match retour se déroulera le 29 décembre au stade Côte d'Or National Sports Complexe à Maurice. Le coach Rôrô insiste sur la nécessité de rester concentré et de ne pas se laisser distraire par la victoire du match aller. « Le match aller doit être oublié comme s'il n'avait pas eu lieu. La finale sera le 29 décembre », a-t-il ajouté. Il a également fait un bilan du match et relevé certains aspects à améliorer. « Les erreurs visibles concernent surtout le manque d'expérience dans les matchs internationaux de certains de nos joueurs. Il y a encore beaucoup de déchets techniques. Et surtout, l'efficacité devant le but. Si toutes nos occasions étaient concrétisées, nous en aurions marqué cinq durant ce match. Ce qui est positif, c'est que nous n'avons pas encaissé de buts, bien que nous ayons eu des occasions vraiment nettes, et eux aussi », a conclu l'entraîneur malgache. Le 29 décembre, les Barea auront l'opportunité de valider leur ticket pour le CHAN 2024. Leur objectif est de rééditer l'exploit de l'édition précédente, où ils avaient décroché la médaille de bronze, terminant à une honorable troisième place.