Madagascar: Élections municipales - Piratage des résultats de la CENI, un individu arrêté

En attendant la proclamation officielle des résultats des élections communales du 11 décembre par les tribunaux administratifs, la CENI a annoncé le piratage de son site web.

« Les enquêtes sont ouvertes ». C'est la réplique de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à la suite de ce qu'elle considère comme étant une « tentative de piratage visant à modifier les résultats des élections qui sont le reflet du choix du peuple », survenu ce samedi vers la fin de l'après-midi et qui a enflammé les réseaux sociaux. Ce qui a conduit la CENI à suspendre temporairement son site web. Dans son communiqué, la CENI a d'ailleurs fait savoir qu'elle condamne tout « comportement qui vise à détourner le choix du peuple et à semer le trouble dans le pays ».

Résultats différents

En effet, alors que la Commission d'Alarobia a proclamé ce vendredi les résultats provisoires des élections communales et municipales du 11 décembre avec une victoire de la candidate de la plateforme Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR), Harilala Ramanantsoa, avec 43,24% des voix contre 36,24% des voix pour le candidat du Tiako i Madagasikara (TIM), principal parti de l'opposition, Tojo Ravalomanana, dans la circonscription d'Antananarivo Renivohitra, sur son site web, ce samedi, les observateurs ont pu constater des résultats différents. Le candidat de l'opposition arrive en tête avec 42,21% de voix et celle du pouvoir n'a enregistré que 37,75% des voix. Face à cette situation, la CENI invite la population à « ne pas se laisser berner et à attendre dans le calme les résultats officiels publiés par les tribunaux administratifs ».

Arrestations

« Des mesures seront prises et tous ceux qui veulent semer le trouble seront sanctionnés », ont fait entendre les autorités au niveau des forces armées, tout en rappelant qu'elles assureront jusqu'au bout l'ordre et la sécurité durant tout le processus électoral. Un individu aurait été d'ailleurs, selon les informations, arrêté et fait l'objet d'une enquête au Camp de la gendarmerie Ratsimandrava, à Andrefan'ambohijanahary, depuis hier. Quoi qu'il en soit, l'opinion est fortement divisée entre cinéma, fausse manipulation et piratage.