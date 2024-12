Madagascar: Langue et culture étrangère - Apprendre l'italien à travers les fêtes de Noël

On n'en parle pas souvent mais la langue et la culture italienne attirent de plus en plus les Malgaches surtout les jeunes, d'autant plus qu'il s'agit d'une langue beaucoup plus facile à assimiler, par rapport aux autres langues européennes selon Luc Rabearison, un enseignant d'italien au centre Espresso Madagascar. Les étudiants sont aptes à soutenir une conversation intégralement en italien en quatre mois, du moment qu'ils ont une bonne base de français.

Les étudiants souhaitant poursuivre leurs études en Italie sont les premiers intéressés. Une centaine d'étudiants de ce centre ont rejoint l'Italie depuis sa création en 2022. 10% des étudiants apprennent cette langue pour des raisons professionnelles, telles que des services d'externalisation, les « call-center » requérant des services administratifs en italien par exemple. Mais certains le font également par passion.

Le plus jeune étudiant que le centre ait eu est âgé de 9 ans. Quant au doyen, il avait 60 ans. Vendredi dernier, une fête a été organisée, pour que les étudiants expérimentent les traditions italiennes des festivités de Noël. L'initiation à la culture italienne se fait en effet à travers des expérimentations concrètes et des activités ludiques pour encourager la conversation entre les étudiants.