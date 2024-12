Madagascar: Transport aérien - L'ATR 72-500 débarque

Madagascar Airlines renforce sa flotte avec l'arrivée d'un nouvel ATR 72-500, visant à améliorer ses services et à mieux répondre aux besoins des voyageurs.

Chose promise, chose due. L'ATR 72-500 destiné à Madagascar Airlines a finalement atterri le samedi 21 décembre 2024 à l'aéroport d'Ivato. Sa réception a été marquée par une cérémonie officielle en présence du ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, ainsi que des représentants de Madagascar Airlines, de l'ACM et des acteurs du secteur touristique. L'appareil vient renforcer les capacités de la compagnie dans le cadre de son programme de renouvellement de la flotte.

Le nouvel ATR 72-500 marque une avancée majeure dans la mise en oeuvre du Plan Phénix 2030 de Madagascar Airlines. Ce programme vise à doter la compagnie d'équipements plus modernes et efficaces pour répondre aux besoins croissants des passagers. Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines, a souligné l'importance stratégique de cet avion : « Cette arrivée marque une étape importante dans l'histoire de la compagnie. Elle reflète notre engagement à offrir une meilleure expérience aux passagers et à soutenir la croissance durable et rentable de la compagnie ». Cet avion, le premier d'une série prévue pour les mois à venir, sera opérationnel dès la semaine prochaine après finalisation des démarches administratives, notamment l'obtention du certificat de navigabilité délivré par l'Aviation civile de Madagascar (ACM). La compagnie entend ainsi répondre à la forte demande durant cette haute saison touristique et optimiser ses services pour attirer davantage de voyageurs.

Levier

Madagascar Airlines compte renforcer ses capacités opérationnelles pour mieux répondre aux attentes des passagers et soutenir le secteur touristique. Quatre ATR 72, dont un arborant les couleurs de Tsaradia, et deux avions en location temporaire, seront mobilisés durant cette période festive.

L'arrivée de ce nouvel appareil dépasse l'objectif opérationnel de renforcement de la flotte. Elle s'inscrit dans une vision plus large, incluant des impacts économiques et sociaux. Selon le ministre Valéry Ramonjavelo : « Cet avion, opéré par des équipages entièrement malgaches, s'aligne avec la Politique Générale de l'État visant à valoriser les compétences locales. Avec l'appui de nos partenaires, particulièrement la Banque mondiale, cette initiative aura des retombées positives sur le tourisme et la connectivité ».

En augmentant sa capacité de transport, Madagascar Airlines ambitionne de dynamiser le secteur du tourisme et d'atteindre un objectif ambitieux de un million de visiteurs par an. Ainsi, la mobilisation des acteurs locaux et l'intégration progressive de nouveaux avions contribueront à renforcer la position de la compagnie et à mieux répondre aux attentes des usagers.