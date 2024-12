Sénégal: Coumba Ngouye Thiam, nouvelle présidente de l'association « Toujours Kennediennes »

Dakar — L'assemblée générale ordinaire de l'association « Toujours Kennedyennes » (TK), tenue dimanche, a consacré l'élection de Coumba Ngouye Thiam à la présidence de cette structure regroupant les anciennes élèves du lycée des filles John Fitzgerald Kennedy de Dakar.

Coumba Ngouye Thiam succède à Monique James, qui dirigeait l'association « Toujours Kennedyennes » depuis sa création en 2020.

Une cinquantaine de membres de l'association ont participé à cette AG qui a également débouché sur l'élection d'un nouveau conseil d'administration de 15 membres, d'un nouveau bureau de 6 membres en plus des présidentes des différentes commissions, explique un communiqué transmis à l'APS.

« Dans une ambiance à la fois studieuse et festive, les anciennes du lycée Kennedy ont félicité la présidente sortante, pour son dévouement et son engagement au service de l'association et les nombreuses réalisations sous son magistère au service des jeunes filles, surtout celles du CEM et du lycée Kennedy », rapporte le communiqué.

Il ajoute qu'à l'occasion de cette assemblée générale, l'équipe sortante a présenté un rapport d'activités « très positif »'.

L'association « Toujours Kennedyennes » (TK) est un regroupement d'anciennes pensionnaires du lycée des jeunes filles J.F. Kennedy, créée en 2020, dans le but de participer à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes filles et leur permettre de contribuer au développement du Sénégal.