Madagascar: Rugby à XV /TOP 12 - Le Cosfa écrase la Savonnerie Tropicale Milalao

Les phases de groupe des douze équipes en première division masculine ont pris fin hier. Le Cosfa a battu la Savonnerie Tropicale dans un match maîtrisé et à sens unique.

Les militaires du Cosfa ont écrasé les joueurs de la Savonnerie Tropicale Milalao (STM) sur le score de 76-9, en clôture des phases de groupe qui ont pris fin hier, au stade d'Andohatapenaka. En restant invaincus en onze sorties, les joueurs du Club omnisport des Forces armées caracolent seuls en tête, en totalisant 54 points. Ils attendent avec sérénité leurs adversaires pour les matchs de demi-finales qui se joueront fin janvier ou à partir du mois de février 2025.

Les militaires du Cosfa ont donné le coup d'envoi à 10 h 59, mais ce sont les rugbymen de la STM qui ont ouvert le score par un coup de pied de pénalité et ils ont mené 3-0 dès la première minute.

La défense de la STM a réussi à contrer les deux premières occasions des militaires. Ces derniers ont continué à attaquer et, après six minutes de jeu, ils ont été récompensés par un essai transformé et ont viré en tête (7-3).

À la vingt-troisième minute, une petite altercation, à la suite d'une mauvaise interprétation de l'arbitre face à un joueur de la STM, s'est produite. Le match s'est arrêté encore une fois pendant deux minutes. Le troisième essai non transformé des militaires est marqué à la 27e (19-3).

Mauvaise gestion

Le match a été de nouveau interrompu à cause d'un carton rouge contre un joueur de la STM. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 38-3 à l'avantage des militaires à la fin de la première période. Les rugbymen de la STM ont donné le coup d'envoi de la seconde période à 12 h 03. Le club a marqué un nouveau coup de pied de pénalité et est revenu à 6-38 (49e). La réponse des militaires ne s'est pas fait attendre. Sur une contre menée et avec la philanthropie de Hery Ralaimidona qui aurait pu marquer un essai, il a passé la balle à son ami, le numéro 13, qui a marqué l'essai à la 53e (45-6).

Les militaires ont continué leur démonstration en marquant un nouvel essai (52-6, 68e), puis un nouvel essai des militaires à la 72e (57-6). Quatre nouveaux essais, à la 72e, 73e, 74e et 76e se sont succédé. La belle démonstration du Cosfa s'est enchaînée avec un nouvel essai marqué à la 73e, puis à la 74e (64-6), puis à la 76e (76-6). Le score final a été de 76-9 pour les militaires.

Rija Randrianarison, leur coach, a été très heureux des résultats obtenus par ses joueurs. « Nous allons vivre la fête de la Nativité et celle de la Saint-Sylvestre comme tout le monde. Nous reprendrons ensuite l'entraînement en vue des demi-finales. »

Pour sa part, Marie Eric Randrianarisoa, alias Eric Sefo, coach de STM, a expliqué que, « sans incriminer l'arbitre, j'ose dire qu'il n'a pas su gérer le match. La sanction par un carton rouge de l'un de mes joueurs montre encore qu'il ne maîtrise pas le règlement. Notre objectif d'atteindre le top 6 n'a pas été atteint. Heureusement que nous restons encore dans l'élite. Nous essaierons de faire mieux l'an prochain. »