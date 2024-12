Afrique: CHAN 2025 - Les Barea domptent les Eswatiniens

Madagascar a battu l'Eswatini, samedi soir à Pretoria, lors du match aller comptant pour le second tour qualificatif au Championnat d'Afrique des Nations.

Entrée réussie. Quasi sans spectateurs, Madagascar s'est imposé 2 à 0 contre l'Eswatini samedi soir, au stade Lucas Masterpiece Moripe à Pretoria, en Afrique du Sud. Ce match compte pour le deuxième tour qualificatif au huitième Championnat d'Afrique des Nations (Chan). Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe ont déjà mené 2 à 0 à la pause, buts marqués en l'espace de deux minutes.

Le premier but a été l'exploit de John Christiano Razafimanana (20e ). Du côté gauche, l'attaquant du CFFA a driblé le ballon puis, à l'entrée de la surface, il a visé le premier poteau après avoir éliminé un défenseur. Deux minutes plus tard, l'attaquant de pointe de l'Ajesaia, qui a passé la saison précédente à Elgeco Plus, Fenohasina Gilles Razafimaro, a été l'auteur du deuxième but des Barea. Il a intercepté une passe en retrait du milieu droit eswatinien pour son latéral droit. Feno a, par la suite, éliminé le dernier défenseur ainsi que le gardien de but du Bouclier du Roi (22e).

« C'est toujours bien et motivant de gagner. Nous avons marqué deux buts et n'avons encaissé aucun. C'est le plus important », se réjouit le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. L'entraîneur médaillé de bronze au précédent Chan en Algérie, a aligné une équipe fusion d'expérimentés et de jeunes. « 30 % des membres titulaires ont joué pour la première fois leur match international... Ils ont réalisé une bonne prestation. Ils ont bien appliqué les consignes et les travaux faits à l'entraînement », confie le coach Rôrô après le match.

Fusion

Le onze de départ a été presque le même que celui des premiers entrants au cours du dernier match test en nocturne, au stade annexe Barea de Mahamasina, le samedi 14 décembre avant le départ. C'était plus ou moins une ossature CFFA et Disciples FC, renforcée par le portier de l'Elgeco Plus, Nina, qui a été le capitaine de l'équipe.

Dans le latéral droit, il y avait Nicolas de Fosa Juniors FC et Fenohasina de l'Ajesaia comme attaquant de pointe. Dans la ligne défensive, le coach Rôrô a aligné le latéral droit Nicolas, Dadafara du CFFA à gauche, et les deux centraux ont été Claude de Disciples FC et Tony. Andy de Disciples FC a assuré le poste de milieu récupérateur, Lalaina du CFFA à gauche et Tiavina, dit Donga, de Disciples FC à droite. Et dans la ligne offensive, Christiano du CFFA a été placé à gauche de Feno et Gregasse du CFFA à droite.

Le match retour contre l'Eswatini se tiendra le dimanche 29 décembre à 16 heures au complexe sportif de Côte d'Or à Maurice. La délégation restera encore trois à quatre jours en Afrique du Sud. Elle partira en deux vagues pour l'île Maurice. La première vague s'envolera pour l'île aux Dodos le jour de Noël et l'autre le 26 décembre. Le groupe poursuivra donc les trois jours de préparation en Afrique du Sud et les trois derniers jours à Maurice.