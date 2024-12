Madagascar: Festivités - Les préparatifs de Noël battent leur plein

Les ménages à Antananarivo se préparent à fêter Noël. Ils adaptent leurs consommations en fonction de leur budget, devant la hausse des prix des produits.

Les préparatifs de Noël commencent. Des ménages se sont rués au marché pour faire leurs provisions de Noël ce week-end. Du riz, de l'huile, de la mayonnaise, des boîtes de sardines, des pâtes figuraient dans la longue liste de leurs achats. « On a prévu de faire une entrée avec des macaronis, de la sardine et de la mayonnaise pendant la fête. Ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas cher et c'est consistant pour une grande famille comme nous », a raconté Liantsoa Randriarimanana, une mère de famille qui faisait la queue depuis près d'une heure devant un semi-grossiste à Andravoahangy, samedi. Beaucoup ont choisi de faire leurs achats chez des semi-grossistes.

« Le prix de tous les produits de première nécessité a augmenté. Je préfère patienter ici pour gagner quelques milliers d'ariary afin de pouvoir acheter d'autres choses pour faire plaisir à toute la famille en cette fête », enchaîne cette mère de famille.

Du côté des marchands de volailles, les ventes restent encore faibles. Les dindes, oies, canards et poules, soigneusement sélectionnés par les commerçants pour attirer les clients, n'ont pas encore vu leur prix baisser sur le marché. « Les clients s'en vont dès qu'ils entendent les prix », déplore Vivianne, commerçante de volailles à Andravoahangy. Elle vend les dindes entre 90 000 et 350 000 ariary, les oies entre 90 000 et 160 000 ariary.

« Le prix des volailles a connu une hausse cette année, car le prix des aliments destinés aux volailles a fortement augmenté », raconte un éleveur et vendeur de volailles.

Déterminés

Malgré ce prix élevé des volailles, des ménages envisagent de consommer de la viande pendant Noël. « On peut les remplacer par du poulet de chair ou du porc, dont le prix est plus abordable », témoigne Njaka Razafiarison, un père de famille. Les commerçants de friperie sont également bondés. « Nous cherchons des vêtements et des chaussures de Noël ici, car les articles neufs sont chers », lance une mère de famille rencontrée dans les commerces de friperie à Andravoahangy. En dépit de la hausse du prix de tous les produits, les Tananariviens sont déterminés à se faire plaisir et à passer un moment en famille chaleureux en cette fête de la Nativité.