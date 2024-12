Madagascar: Relance - Le tourisme booste les petites entreprises

En 2024, le secteur touristique de Madagascar connaît une relance significative, avec deux cent trente-deux mille visiteurs enregistrés entre janvier et novembre, selon les données du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Entre janvier et juillet 2024, cent vingt-six mille touristes internationaux ont été accueillis, soit une hausse de 13,8 % par rapport aux cent onze mille visiteurs de la même période en 2023.

L'augmentation du nombre de touristes a des répercussions directes sur l'économie locale, particulièrement sur les petites entreprises. Madagascar figure parmi les destinations africaines les plus attractives pour la saison touristique 2024-2025, selon le rapport Country Brand Ranking/Tourism Edition du cabinet espagnol Bloom Consulting. Les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des transports bénéficient directement de cet afflux, générant des revenus supplémentaires et créant de nouveaux emplois. Par exemple, selon les statistiques de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), les hôtels ont enregistré une augmentation de 15 % des réservations en 2024 par rapport à l'année précédente.

Les artisans, notamment à Antananarivo, Nosy Be et Mahajanga, ont constaté une hausse de 20 % de leurs ventes de souvenirs, répondant ainsi à la demande accrue des touristes. Les petites entreprises locales, spécialisées dans la fabrication de produits artisanaux comme des sculptures en bois ou des bijoux en perles, profitent également de cette dynamique. C'est le cas, par exemple, dans le quartier d'Andohalo à Antananarivo, où plusieurs artisans ont doublé leur production pour répondre à la forte demande, selon un rapport de l'Organisation des Artisans de Madagascar.

Le secteur du tourisme représente environ 13 % du PIB malgache, faisant de Madagascar l'un des premiers pays africains en termes de contribution du tourisme à l'économie nationale. En 2023, les recettes touristiques en devises ont atteint 534,08 millions d'euros, dépassant celles de 2022 qui s'élevaient à 351,58 millions d'euros. Cette croissance bénéficie également aux petites entreprises et aux commerces locaux, qui profitent directement de l'afflux touristique. Selon un rapport de l'Observatoire du Tourisme à Madagascar, des investissements sont en cours pour moderniser les infrastructures touristiques et soutenir la croissance du secteur.