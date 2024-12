Afrique: Coupe du monde /Foot à 5 - Madagascar abrite la version 2025

Grand défi. Madagascar projette d'abriter la Coupe du monde de football à 5, l'an prochain. Une délégation de la Minifootball Five International Federation (MFIF), une association internationale qui n'a rien à voir avec la Fifa, est de passage dans la capitale malgache depuis le 18 jusqu'au 24 décembre. La délégation a visité, le 18 décembre, le stade Barea Mahamasina ainsi que quelques terrains synthétiques de la capitale, entre autres ceux d'Andohalo, de l'Elgeco Plus, de Spentana, de l'Akamasoa et de Temperature.

Elle a été reçue le 20 décembre par des responsables étatiques, entre autres le ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle a également assisté à des matchs à Ambodivona, Tsaramasay et au Futsal d'Andraharo. Une réunion technique a réuni, samedi, des acteurs du foot au niveau des fokontany, dans la salle de conférence du stade Barea à Mahamasina.

« L'objectif de cette visite est de préparer d'abord l'intégration de Madagascar dans l'instance internationale du foot à 5, la création d'une structure nationale, l'organisation d'un championnat national afin de pouvoir détecter des talents et former une équipe nationale compétitive en vue de la Coupe du monde de foot à 5 qui se dispute à fréquence annuelle », confie le premier responsable du projet et du stade Barea, Tsimbina Andrianaivo.

De nombreuses étapes sont donc à concrétiser, à commencer par la vulgarisation. Des experts internationaux viendront prochainement pour former des techniciens locaux, et d'autres techniciens bénéficieront aussi de formations à l'étranger. La formation des arbitres et coaches sera lancée dès le mois de janvier, et le premier championnat national vers le mois de mars.

Le côté organisationnel et la date de la Coupe du monde open restent encore à déterminer pour qu'elle ne coïncide pas avec d'autres grands événements internationaux que Madagascar abritera en 2025. « La phase éliminatoire se déroulera sur les différents terrains synthétiques de la capitale et la finale au stade Barea », laisse entendre le responsable.