Madagascar: Fête de la nativité - Les mélodies de Noël résonnent au Rovan'i Madagasikara

Dans une ambiance féérique et au coeur de l'histoire malgache, le concert de Noël, «Noelin'ny Fitia», a débuté samedi soir au Kianja Masoandro, dans le Rovan'i Madagasikara.

La magie de Noël au coeur du Rovan'i Madagasikara. C'est dans une ambiance féérique que le concert de Noël, «Noelin'ny Fitia», a ouvert ses portes samedi soir, offrant au public un spectacle à la hauteur de la magie des fêtes. Organisé par la présidence de la République et se déroulant au Kianja Masoandro du Rovan'i Madagasikara, cet événement invite les Malgaches à se retrouver autour de valeurs d'amour, de partage et de solidarité, dans l'un des lieux les plus emblématiques du pays.

Dès l'entrée, le site historique de Manjakamiadana s'illumine de mille feux, plongeant les visiteurs dans l'esprit de Noël. La famille présidentielle, menée par Andry Rajoelina, a inauguré cet événement à 19 h 26, en présence de leurs invités spéciaux, notamment des ministres, des députés, des influenceurs, ainsi que des membres du staff présidentiel et ministériel. Ensemble, ils ont tous assisté à l'ouverture du concert, un spectacle qui se poursuivra jusqu'à demain, accessible à tous avec une entrée payante. «La fête de Noël est marquée par la naissance de Jésus-Christ. Mais ici, pour la première fois, au Rovan'i Madagasikara, cette célébration prend une dimension particulière. Le feu qui a jadis ravagé ce palais se transforme aujourd'hui en lumière et en décorations, symbolisant l'amour qui nous unit», a déclaré le président lors de son discours.

Une expérience sensorielle

«Noelin'ny Fitia», la fête de Noël, est avant tout celle de l'amour. Divisé en deux parties, le programme débute par un gospel évangélique, suivi d'un moment de louange. Ce premier acte, sublimé par les voix puissantes du Tana Gospel Choir, fait résonner des chants traditionnels comme «Avia ry mino», accompagné par la vibration envoûtante du saxophone. La scène se transforme alors en un véritable tableau vivant, où les danseurs illuminés créent une atmosphère magique, immergeant le public dans une expérience sensorielle inédite.

La deuxième partie, marquée par des chants de louange, est animée par l'équipe de Rado Rakotomalala et le groupe Home Church. Les titres «À jamais tu es Saint» et «Midera anao» réchauffent les coeurs, avant une prière collective dédiée à Noël et à Madagascar. Le président lui-même s'associe à ce moment spirituel en chantant aux côtés du public. Le Kianja Masoandro continue de vibrer au rythme de Noël, porté par des artistes de la scène malgache.

Steph Rambi enchante l'audience avec sa version du mythique «Jingle Bells», tandis que les enfants d'Akamasoa, habillés en rouge et blanc, interprètent un joyeux «Feliz Navidad». D'autres artistes, tels que Titi, II G5, Safidy et Stand'Art, enchaînent avec des classiques de Noël revisités, comme «Silent Night», «All I Want for Christmas» et «Andro Malaza», dans une version bilingue avec «Holy night». Une surprise de taille attendait les spectateurs avec la prestation de Ceasar, star de l'Afropop malgache, qui interprète «Oh Happy Day» avec une énergie communicative. Puis Farakely et Ry Kala Vazo ont interprété «Last Christmas».

Le concert se clôt à 21 h 30 sur une note de solidarité et d'unité avec la célèbre chanson «We Are the World», chantée par TGC, accompagnée par le public, les mains entrelacées. Ce spectacle exceptionnel continue ce soir à 19 h et demain à 19 h, offrant ainsi une occasion unique de vivre la magie de Noël dans un cadre historique et symbolique.