Madagascar: Judo/Coupe de Madagascar - Le JC Esca en démonstration

Les combattants de l'Esca intouchables. Comme durant les précédentes saisons, le club de l'École Sacré-Coeur d'Antanimena (Esca) à Analamanga a cartonné, durant la Coupe de Madagascar dans les catégories des seniors et des minimes samedi, au gymnase d'Ankorondrano.

L'Esca a raflé quatorze médailles dont huit chez les seniors et six chez les minimes durant la première journée de la joute nationale. Le club a décroché cinq titres chez les seniors ainsi qu'une médaille d'argent et deux de bronze. Rayan Ravelojaona a défait, en finale des -81 kg, Mialy Rakotovelo de Saint Michel. Deux autres combattants du club se sont offert également le sacre. Todisoa Santatriniaina a battu en duel final Miora Daniella Ralantoarisoa du JEA et Fetra Ranaivoarisoa a été sacré chez les -90 kg.

Chez les filles des -57 kg, la récente médaillée d'or à la Coupe d'Afrique junior à Dakar, Roumaica Benandro a disposé de la médaillée de bronze au championnat d'Afrique de 2020, Narindra Rakotovao de Saint Michel. Et la doyenne, Malala Ralalaharisoa a conservé son titre en écartant en finale des -63 kg Thierry Jocyah Niando du Cosfa.

En seconde position du tableau des médailles, Saint Michel a arraché deux médailles d'or signées Mandresy Razafinipanja chez les garçons des -73 kg et Zo Andriambololona chez les filles des -78 kg. Le club FJA de Vakinankaratra a lui aussi ravi deux sacres décrochés par deux habitués, notamment Kevin Emilson Ralevazaha chez les -66 kg garçons et Natacha Emiliame Razafindrakalo chez les filles des -48 kg. Chez les minimes, Esca a arraché six médailles dont quatre d'or. Andraina Andriamihary a battu en duel final Jean Juste de LPT chez les -47 kg. Ny Ekena Andriamavo a écarté Dylane Ramampiandra de JAA chez les -55 kg.

Le titre de la catégorie -66 kg est revenu à Luqman Rakotondrasoa qui a défait en finale Andraina Ramandraitsiory de Saint Michel. Le club d'Amparibe s'est contenté encore une fois de la seconde place au classement des médailles dans cette catégorie, en engrangeant six titres dont une seule médaille d'or sur quatre finales disputées. L'unique titre a été remporté par Mirindra Rakotovelo qui a battu en finale Fanantenana Naharisoa de WJM chez les -40 kg. La Coupe de Madagascar des cadets et juniors s'est déroulée hier jusqu'en début de soirée au gymnase d'Ankorondrano.