Madagascar: Soutien financier - Un fonds pour appuyer les PME

Un cadeau de Noël inattendu. La Société Financière Internationale (SFI), la branche de la Banque mondiale consacrée au secteur privé, a lancé six projets à Madagascar pour soutenir les activités des établissements financiers pour un montant total équivalent à 49,5 millions de dollars (232 267 365 000 ariary).

Selon la Banque mondiale, un constat constant chez les bailleurs de fonds, « si les ressources naturelles sont abondantes à Madagascar, le pays est marqué par une croissance économique inégale, mal partagée, et une pauvreté persistante. Plus de 80 % de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour. L'accès au financement reste difficile, ce qui restreint les possibilités des petites entreprises et des personnes qui les dirigent. La microfinance se présente alors comme une solution essentielle ».

Les analystes de la Banque mondiale estiment « que la microfinance reste jusqu'ici la solution qui offre aux entrepreneurs avec peu ou pas de garanties ou d'antécédents bancaires l'accès au financement dont ils ont besoin pour démarrer ou développer des activités génératrices de revenus, améliorant ainsi leur qualité de vie ainsi que celle de leurs familles ».

La Banque rappelle que « pour accompagner le développement de la microfinance, la SFI, avec le soutien des mécanismes de financements mixtes et en monnaie nationale du Guichet de promotion du secteur privé de l'Association internationale de développement (IDA), a lancé la plateforme « Base de la Pyramide ». Ce mécanisme de financement vise à renforcer la capacité des prestataires de services financiers à fournir des solutions de financement aux petites entreprises, aux femmes entrepreneurs et aux entreprises informelles ».

Dans le cadre de la plateforme « Base de la pyramide », la SFI finance six projets à Madagascar pour soutenir les activités de financement de l'Unicecam, de la PAMF, d'Acep Madagascar, de Baobab Banque Madagascar, et de Société Générale Madagascar, pour un montant total équivalent à 232 milliards ariary. « La collaboration de la SFI avec les institutions financières locales devrait soutenir cent quarante mille micro, petites et moyennes entreprises supplémentaires d'ici à fin 2027 », précise la Banque mondiale.

Selon les convictions de la Banque mondiale, « ces segments de la population sont insuffisamment desservis mais essentiels pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et favoriser l'inclusion financière. Les financements en monnaie nationale ont un impact particulier, ils protègent les emprunteurs en réduisant le risque de défaillance en cas de fluctuations monétaires et contribuent à un développement plus durable », a-t-elle ajouté.

« Les MPME sont les piliers des économies émergentes », a indiqué pour sa part Kalina Miller, responsable régionale de l'Industrie pour l'Afrique australe, Groupe des institutions financières d'IFC. « Nous savons combien l'accès à des services financiers de qualité, pratiques et abordables peut transformer les petites entreprises et améliorer le bien-être des individus, des familles et des communautés. »

Actuellement, les 16 Institutions de microfinance existantes couvrent vingt-deux régions de Madagascar et desservent près de deux millions quatre cent cinquante mille clients, notamment les ménages, les Très petites entreprises, les Petites et Moyennes Entreprises, les populations rurales et celles qui sont exclues du circuit financier du secteur bancaire traditionnel.