Tunisie: Échappées belles - La médina de Tunis - Un bijou architectural

Les vacances d'hiver ont commencé. Après les longues périodes des examens, les enfants ont besoin de moments de détente. Une sortie avec les amis, un bon repas, un film au cinéma sont des activités ordinaires qui se répètent pratiquement durant toutes les vacances.

Pour cette année, essayez les choses autrement, les enfants apprécient les surprises et surtout les découvertes. Donc, pourquoi ne pas visiter nos médinas qui sont chargées d'histoires et de secrets. Pour notre échappée belle de cette semaine, nous allons sillonner la vieille ville de Tunis inscrite depuis 1979 au patrimoine mondial de l'Unesco.

L'entrée à la Médina est possible à travers deux accès principaux. Les visiteurs peuvent y accéder par la porte de France (Bab Bahr) située au bout de l'avenue Habib-Bourguiba à l'opposé de la Grande Horloge. L'autre accès est au niveau de la Kasbah, pas loin de l'Hôtel de ville de Tunis. Remarque : il faut penser à porter des chaussures confortables pour profiter au maximum des lieux.

Nous avons choisi de rejoindre la Médina via l'avenue Habib-Bourguiba, la rue principale de la capitale fréquentée par tout le monde. Quittez la ville coloniale, allez découvrir des monuments historiques de notre belle Tunisie. Il s'agit, notamment, de l'une des plus belles médinas du Maghreb. Elle était au Moyen-Age, et continue de l'être jusqu'à aujourd'hui, une cité principale du monde musulman.

Avec plus de 700 monuments entre mosquées, mausolées, souks et anciennes demeures, la vieille ville invite ses visiteurs à découvrir l'architecture arabe. Chaque ruelle, chaque coin et demeure reflètent un mode de vie authentique et exceptionnel. Nous avons choisi de remonter par la rue de gauche où il y a des centaines d'échoppes qui vendent des produits artisanaux typiquement tunisiens, alors que celle de droite est consacrée aux boutiques de vêtements. De part et d'autre de la médina, se trouvent les célèbres souks où les commerçants et les artisans ont choisi de se regrouper selon la spécialité.

Ainsi, nous trouvons les fameux souks de chéchias (souk echaouachine), de bijouterie (el birka), le tissage de la soie (souk el kmach), parfums (souk el attarine), cuivre (souk enhass), la fabrication des babouches (souk el blaghgia), les teinturiers (souk essabaghine) et d'autres.

Comme on l'a déjà mentionné, la médina de Tunis regorge de monuments historiques. Vous devez absolument visiter la mosquée de la ZItouna, ce monument phare de la vieille ville. Elle a été construite en 732 par Abdallah Ibn Al Habhab, c'est le lieu de culte musulman le plus important de la Medina. Connue pour son architecture remarquable, la mosquée Zitouna domine la vieille ville avec son minaret d'une hauteur de 44m. Pas loin, vous pouvez visiter le célèbre mausolée Tourbet El Bey, lieu de sépulture des souverains husseinites.

Il a été bâti par Ali Bey et est considéré comme l'un des mausolées les plus importants de la médina de Tunis. D'autres fameux monuments à visiter sont, notamment, le centre culturel Hassan Zmerli, Kichlet el Attarine, Dar Othmen day, Dar Hussein, Dar Lasram (actuellement siège de l'Association de la sauvegarde de la Médina de Tunis), Madersa Al Soulaimania, Al Khaldounia, mausolée Sidi Ben Arous... La balade dans la médina va vous emmener obligatoirement au club Tahar-Haddad. Il s'agit des anciennes écuries de Dar Lasram qui ont été rénovées, aménagées et transformées en un centre culturel atypique qui accueille les expositions de peinture, projections de films, concerts...

En outre, d'anciennes demeures typiques qui sont des bijoux architecturaux ont été réaménagées en de belles maisons d'hôtes comme Dar Ben Gacem, Dar Hayder, Dar Zyne, la Médina et la chambre bleue.

Et pour vous reposer un peu, vous pouvez rejoindre l'un des fameux cafés de la Médina : Chaouachine, club Tahar-Haddad, Landolsi, Driba, el Anba... Et pour ceux qui veulent découvrir une vue panoramique de la Ville de Tunis, ils peuvent visiter le café terrasse El Bey.