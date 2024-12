Tunisie: Healthy et gourmet - Riz djerbien ou « rouz jerbi »

Parmi les aliments réputés pour leur apport nutritionnel indéniable, figure le riz. Source d'amidon par excellence, idéal pour les problèmes gastriques et intestinaux en raison de sa teneur en fibres, le riz constitue une véritable combinaison de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines.

En effet, ces petites graines blanches, brunes ou noires, raffinées ou complètes, contiennent du calcium, du magnésium, du phosphore, du potassium, du manganèse, du sélénium et du fer. Elles sont, également, source de vitamines, notamment la vitamine D, B1 , B2, B3 et B5. Son goût plus ou moins neutre lui vaut sa place parmi les ingrédients les plus prisés dans le monde pour la préparation d'une multitude de mets et de délices. Dans notre pays, et plus précisément à Djerba, il fait l'objet d'une recette irrésistible, nutritive à souhait et facile à préparer, à savoir le riz djerbien.

Ingrédients

Pour 500g de riz, on aura besoin de :

· 200g de viande de veau

· 200g de foie de veau

· Un oignon

· Une botte de blette

· Une botte de persil

· Deux carottes

· Deux tomates

· Un poivron

· 50g de pois chiches trempés

· 50g de petits pois

Pour l'assaisonnement, on aura besoin de :

· Une cuillère à café de sel

· Une demi-cuillère à café de poivre

· Une cuillère à café de curcuma

· Une cuillère à café de piment doux moulu

· Deux cuillères à café de coriandre moulu

· Une cuillère à café de carvi moulu

· Une cuillère à soupe de harissa

traditionnelle

· Une cuillère à soupe d'ail en pâte

· Une cuillère à soupe de menthe séchée

et émiettée

· Cinq cuillères à soupe d'huile d'olive.

Préparation

Pour préparer le riz djerbien, il faudrait commencer par préparer la viande et les légumes. Aussi convient-il de couper la viande et le foie en petits dés et les rincer à l'eau claire, puis les mettre dans un grand saladier ; ce dernier doit être assez grand pour contenir tous les ingrédients de la recette.

Puis, il faut trier les blettes et le persil, les laver et les hacher finement puis les placer dans le saladier. On passe, par la suite, à la préparation des autres légumes : on épluche l'oignon et les carottes, les nettoie et les coupe en petits dés. On lave les tomates et le poivron et on les coupe finement. On ajoute à tous ces ingrédients placés dans le grand saladier les petits pois, les pois chiches et le riz.

Ensuite, on prend un bol, dans lequel on va mettre et mélanger tous les condiments, notamment le sel, le poivre, la coriandre, le carvi, le curcuma, le piment, la harissa, la menthe séchée, l'ail et l'huile d'olive. On ajoute l'assaisonnement au grand saladier et, munis d'une paire de gants en plastique ou en silicone, on incorpore le condiment afin que tout le mélange soit bien assaisonné. On met le mélange dans la partie supérieure du couscoussier dite « keskès » ; celle inférieure « maqfoul» doit être remplie d'eau bouillante. Le temps de cuisson à la vapeur n'excède pas les trois quarts d'heure. Il convient, néanmoins, de remuer de bas en haut le riz afin de garantir une certaine aération pour les ingrédients et pour que le riz ne colle pas. Une fois prêt, il doit être servi chaud.

Astuce

Pour celles et ceux qui n'apprécient pas la viande rouge ou le foie, il est possible de les remplacer par de l'escalope de poulet, des seiches, des poulpes ou des crevettes.

Bon appétit !