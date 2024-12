Sénégal: Kaolack - Soutien à l'éducation et la formation - L'école Seck Faye reçoit du matériel informatique

L'Association "Sunu Biir", présidée par Ibrahima Thiam, ancien pensionnaire de l'école "Seck Faye", a remis, le samedi 21 décembre dernier, un important lot de matériel informatique à cet établissement scolaire. Composé de onze (11) ordinateurs fixes, neuf (09) ordinateurs portables et d'une photocopieuse multidimensionnelle, ce matériel va contribuer à aider cet établissement scolaire à relever son niveau de formation en numérique pour les jeunes écoliers du cycle primaire.

Au-delà d'une réponse à la volonté du ministère de l'Education nationale qui, dans le cadre de sa nouvelle politique, a mis le focus sur l'enseignement et la formation en numérique dès le primaire, au même titre que l'enseignement de l'anglais et des langues nationales, ces équipements viennent pour autant soulager les difficultés rencontrées par l'administration de l'école dans ses opérations de tirage de certains papiers administratifs ou la démultiplication des sujets de compositions et devoirs.

Pour le donateur, Ibrahima Thiam, "il arrive des fois que de brillants étudiants sénégalais, fraîchement débarqués en France peinent à maîtriser l'outil informatique. Il leur faut souvent d'autres cours d'initiation ou de renforcement de capacités pour progresser. Ce qui leur cause souvent un grand retard. De ce point de vue, on peut admettre que la dimension de l'État, c'est d'abréger la souffrance des populations. Son utilité, c'est d'appeler à l'aide aux écoles. Il peut cependant exister des bonnes volontés, mais on ne peut pas faire une bonne école avec des mécènes. On fait une bonne éducation avec une volonté politique. Je ne dédouanerai jamais l'État de ne pas investir dans l'éducation. Mais chacun de nous peut aussi apporter sa contribution".

Il faut cependant signaler que durant les années précédentes le président de l'association "Sunu Biir" a distribué plusieurs dizaines d'ordinateurs, imprimantes et trois (3) tonnes de livres à une douzaine d'établissements scolaires de la commune de Kaolack. Cette année, aussi le CEM "Mandiaye Ndiaye" du quartier Kasaville et d'autres établissements scolaires de référence ont bénéficié des lots de matériel informatique distribués.