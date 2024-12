Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - Concilier les écritures entre le GUP et le trésor public

Par les débats ayant précédé l'adoption du budget de l'Etat exercice 2025 à l'Assemblée nationale, il y a eu la question de la conciliation des écritures entre le guichet unique de paiement (GUP) et le trésor public.

Les députés se sont, en effet, félicités des efforts « indéniables et incontestables » entrepris par le gouvernement pour optimiser les recettes, la mise en place du Comité de trésorerie et d'optimisation des recettes par le président de la République, ainsi que l'annonce faite par les ministres en charge de l'Economie et du Budget sur des tendances haussières des recettes fiscales et douanières.

Interpellant le gouvernement sur cette problématique, le député de la première circonscription électorale de Lumumba, premier arrondissement de Pointe-Noire, Louis Gabriel Missatou, s'est réjoui du fait que l'ambition de l'exécutif par ce budget est non seulement de tenir la dépense mais également de fournir des efforts pour augmenter davantage les recettes. « Le problème reste, me semble-t-il, dans la conciliation des écritures entre le GUP qui détient comme la caisse de l'Etat par laquelle entrent les recettes et le trésor qui résigne à délivrer des états de liquidation. Cela peut créer comme un endroit, comme un crédo de vampirisation des recettes si le gouvernement n'assure pas ou ne garantit pas cette conciliation. Donc, le gouvernement gagnerait à clarifier cette relation entre le GUP et le trésor pour mieux sécuriser nos recettes », a souhaité Louis Gabriel Missatou.

Répondant à cette préoccupation, le ministre de l'Economie et des Finances, Jean- Baptiste Ondaye, a annoncé que les équipes travaillent depuis quelques mois dans le cadre de la mise en place du compte unique du trésor. « Les équipes ont dû accélérer le travail parce qu'on se souvient que le 28 novembre, le président de la République avait, devant le Parlement réuni en congrès, demandé au gouvernement de tout mettre oeuvre pour qu'à compter du 1er janvier, tous les paiements se fassent à travers le trésor public. Donc, ce travail est fait, peut-être que nous ne tiendrons pas le délai du 1er janvier, parce que c'est un travail immense, mais nous pensons pouvoir le faire courant janvier pour respecter l'engagement ou l'injonction que le président de la République a bien voulu faire », a-t-il conclu.