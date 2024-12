Afrique Centrale: La CEEAC invite le CESE à prendre part à un forum sur l'intégration sous régionale

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Émilienne Raoul, a reçu en audience, le 19 décembre à Brazzaville, une délégation de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEEAC), conduite par Mangaral Bante, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, avec laquelle il a été évoqué l'organisation d'un forum sur l'intégration sous régionale dont la participation du Congo a été sollicitée.

Au cours du forum dont les préparatifs sont envisagés, les débats se focaliseront sur les problématiques économiques, sociales et environnementales. Mais aussi sur la sécurité des frontières, la coopération policière et judiciaire, ainsi que sur les mécanismes d'intégration plus efficaces dans l'espace communautaire. L'événement réunira les acteurs clés de la CEEAC et sera également l'occasion pour ces derniers d'établir une feuille de route commune pour le développement harmonieux de la sous-région.

La délégation de la CEEAC s'est imprégnée du fonctionnement du CESE sur les questions économiques, sociales et environnementales et souhaite poser des bases d'une collaboration stratégique avec lui pour répondre aux défis multidimensionnels. Cette rencontre avec les délégués de la CEEAC marque une étape cruciale pour aligner les priorités du Congo liées à l'économique, au social et à l'environnemental ainsi que renforcer la coopération sous régionale.

« Nous avons rendu une visite de courtoisie et de travail à la fois à la présidente du CESE pour échanger avec elle sur les activités qu'elles mènent, en même temps envisager les perspectives de collaboration avec l'institution dont elle a la charge. Nous avons à coeur d'organiser conjointement avec le CESE de la République du Congo un forum sur les conseils économiques sociaux et environnementaux de l'Afrique centrale, tout en sachant que le CESE de la République du Congo est l'un des plus anciens dans notre espace communautaire donc nous voudrions qu'il partage son expérience et son rayonnement avec les autres conseils pour permettre une synergie de coopération et de mutualisation dans nos pays », a déclaré Mangaral Bante.

En outre, ce forum permettra d'organiser des ateliers thématiques pour aborder des enjeux stratégiques tels que la sécurité des frontières, la coopération policière et judiciaire, ainsi que les mécanismes pour une intégration plus efficace dans l'espace communautaire. « Les enjeux ici consistent à susciter l'émergence des regroupements de conseils économiques et sociaux dans notre espace communautaire pour qu'ils puissent traiter des questions multiples qui préoccupent nos Etats, que rencontrent nos sociétés et la population quotidiennement », a expliqué le commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de la CEEAC.

Les ateliers qui seront organisés à cet effet visent à apporter des solutions concrètes aux défis sécuritaires qui freinent la libre circulation des biens et des personnes et à renforcer la stabilité sous régionale. La sécurité, la paix et le développement économique sont des piliers fondamentaux pour le progrès de l'Afrique centrale. Le forum va promouvoir un espace communautaire plus solidaire, sécurisé et prospère. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges dans les mois avenir afin de finaliser les modalités d'organisation du forum et des ateliers.

« Le CESE du Congo est une institution à la fois ancienne et nouvelle. Ancienne parce qu'au moment des indépendances, chaque pays s'était doté d'un Conseil économique et social. Nouvelle parce que c'est une institution qui se remodèle pour être la véritable représentation des organisations de la société civile organisée. Au niveau Afrique, tous les conseils africains sont regroupés presque au sein d'une faîtière dénommée Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (UCESA), une organisation régionale qui rassemble vingt Conseils économiques et sociaux du continent africain dont le Congo occupe la quatrième vice-présidence, c'est à ce titre que j'ai reçu les responsables de cette institution », a indiqué la présidente du CESE, Émilienne Raoul.

L'audience accordée par le CESE à la délégation de la CEEAC marque une étape clé dans la coopération, illustrant une fois de plus l'importance du dialogue et de la concertation pour relever les défis communs de la sous région africaine. « C'est au cours de nos échanges, la principale préoccupation de l'UCESA que je représente est de voir la possibilité pour que notre institution obtienne auprès de la CEEAC une représentation d'observateur », a-t-elle conclu.