Congo-Brazzaville: Fête de la nativité - Les enfants de Poto-Poto prêts à célébrer le 25 décembre avec faste

Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo, a offert le 22 décembre à l'école de l'Unité africaine, des jouets à des centaines d'enfants des quartiers 31 et 32 du troisième arrondissement de Brazzaville, afin de leur permettre de fêter avec faste la Noël.

Accompagnés pour la plupart des parents, ils étaient finalement nombreux, les enfants de Poto-Poto I, ayant répondu à l'appel de leur élu pour recevoir des cadeaux de Noël. Filles comme garçons, les bénéficiaires dont certains ne savaient plus à quel saint se vouer, surtout en cette période de crise économique et financière, ont eu des mots justes pour saluer l'élan de générosité de Rick Gérald Bokilo. « Nous, filles et garçons de Poto-Poto I, quartiers 31 et 32, nous vous remercions pour tous les jouets que vous nous donnez chaque année. Joyeux Noël papa lumière », ont déclaré en substance les adolescents qui se sont succédé à la tribune.

Exprimant sa solidarité envers les enfants de sa circonscription, le député de Poto-Poto I a rappelé que Noël est un moment de joie et d'espérance, un moment où chaque sourire d'enfant illumine les coeurs et rappelle que la mission des parents est d'oeuvrer pour leur avenir, leur bonheur et leur bien-être. « Aujourd'hui, vous recevez non seulement des jouets mais aussi l'assurance que chaque enfant de notre circonscription est précieux et qu'il mérite des opportunités pour s'épanouir et grandir dans un environnement sain et stimulant. Ces jouets sont plus qu'un simple cadeau, ils sont un symbole de notre engagement à soutenir vos rêves et à contribuer à la construction d'un avenir radieux pour vous, les leaders de demain », a déclaré Rick Gérald Bokilo.

Appuyé par ses collègues de Zanaga, Marcel Mbani, et de Tchiamba-Nzassi, Christian Ernest Makosso, le député de Poto-Poto I a rappelé que son geste, bien que modeste, s'inscrit dans un cadre purement social, loin des enjeux politiques. Car, en tant que député, son rôle est avant tout d'être au service de sa communauté, de répondre aux besoins de chaque citoyen et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Poto-Poto. « C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons cette fête ensemble, dans un esprit de partage et de solidarité », a-t-il précisé.

Traduisant sa gratitude envers le président de la République, Rick Gérald Bokilo a indiqué que les élus ont la responsabilité de travailler sans relâche pour offrir les meilleures opportunités et conditions de vie possibles à la population sous la conduite du chef de l'Etat. « A l'aube de l'année 2025, il nous appartient à continuer à oeuvrer ensemble pour réaliser les ambitions du président de la République pour un Congo plus fort, plus solidaire et prospère. Nous devons tous, main dans la main, oeuvrer pour le bien-être des enfants, des femmes et des hommes qui font la grandeur de notre pays. Que l'année 2025 soit marquée par de nouvelles victoires pour notre pays et que chaque enfant puisse grandir dans un environnement propice à son épanouissement », a formulé le député de Poto-Poto I.