Liverpool a fait une nouvelle démonstration de force en infligeant six buts à Tottenham à l'extérieur (6-3) lors de la 17e journée du championnat d'Angleterre, dimanche 22 décembre, avec un doublé et deux passes décisives de Mohamed Salah, qui marche sur l'eau en ce moment.

Les Reds ont profité du match nul inattendu de Chelsea à Everton (0-0) pour consolider leur première place, avec quatre points d'avance et un match de plus à jouer .Mohamed Salah est désormais seul en tête du classement des buteurs avec 15 buts, devant Erling Haaland (13).

L'international égyptien est le premier joueur de l'histoire de la Premier League à arriver à Noël avec au moins 10 buts et 10 passes décisives au compteur. « Je n'y avais pas pensé avant le match pour être honnête, a déclaré l'attaquant des Reds. Mais c'est quelque chose qui me rend heureux et fier. Je vais juste continuer à travailler dur ».

Au cours du même match, il s'est également hissé à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool, en inscrivant ses 228e et 229e buts en 373 apparitions pour le club.

Meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des champions

Mohamed Salah est devenu cette saison le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des champions. L'attaquant vedette de Liverpool, dont le contrat expire en fin de saison, fait la pluie et le beau temps à Liverpool, avec des performances brûlantes sur le terrain et des déclarations glaciales sur son avenir.

Le peuple d'Anfield et l'Egyptien de 32 ans sont liés depuis un septennat, mais leur histoire d'amour pourrait bientôt se terminer : le contrat de l'attaquant s'achève en juin et une prolongation apparaît pour l'heure incertaine.

« Nous sommes presque en décembre et je n'ai pas encore reçu d'offres pour rester au club. Je suis probablement plus proche de partir que de rester », a récemment confié, « déçu », l'ailier. « J'aime les supporters, les supporters m'aiment » mais « au final, ce n'est pas entre mes mains ou entre les leurs ». Les déclarations tapageuses de « The Égyptian King », comme il est surnommé en Angleterre, surviennent en tout cas à une période où il marche sur l'eau. Il est le premier joueur Égyptien à gagner la Ligue des champions UEFA.

En 2022, l'Égyptien avait signé une prolongation de trois ans qui a fait de lui le joueur le plus payé de l'histoire du club (plus de 21 millions d'euros par an), selon les médias locaux. Et en 2023, Liverpool a rejeté une offre de transfert énorme (près de 180 millions d'euros venus d'Arabie saoudite, d'après les mêmes sources).

La donne est différente, cette fois : en janvier, l'ancien joueur de la Roma et de Chelsea pourra commencer à négocier avec des clubs pour partir l'été prochain sans la moindre indemnité de transfert versée aux Reds.