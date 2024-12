Cameroun: Une demande d'arrestation controversée vise Brenda Biya pour ses mœurs présumées

Le Cameroun est secoué par une nouvelle affaire qui met en lumière les tensions autour de l'homosexualité dans le pays. Parfait Mbvoum, président du Forum Républicain, a adressé une demande officielle au préfet du Mfoundi pour l'arrestation de Brenda Biya, fille du président Paul Biya.

Dans cette lettre, Mbvoum exprime sa profonde inquiétude concernant le comportement dangereux de Brenda Biya, qu'il juge incompatible avec les valeurs du Cameroun. Il met en avant notamment ses moeurs et son comportement public, sans toutefois fournir de détails précis.

La demande d'arrestation de Brenda Biya suscite un vif débat au sein de la société camerounaise. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent une atteinte grave à la liberté individuelle et une discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Ils rappellent que l'homosexualité est illégale au Cameroun et que cette demande pourrait encourager les actes de violence à l'encontre des personnes LGBTI+.

Les opposants au régime de Paul Biya voient dans cette affaire une nouvelle occasion de critiquer le président et sa famille. Ils accusent Brenda Biya de profiter de son statut privilégié pour mener une vie débauchée et de discréditer ainsi l'institution présidentielle.

Cette demande d'arrestation intervient dans un contexte de répression accrue des personnes LGBTI+ au Cameroun. De nombreux activistes ont été arrêtés et emprisonnés ces dernières années pour leur orientation sexuelle.

Un homme politique demande l'arrestation de Brenda Biya

A Monsieur le Préfet du Mfoundi

Objet : Demande d'arrestation de Brenda Biya, pour comportement dangereux lié à l'homosexualité !

Monsieur le Préfet,

Je me permets de vous adresser cette demande concernant Brenda Biya, fille du Chef De l'État Camerounais .

Il est venu à ma connaissance que Brenda Biya a adopté un comportement qui pose problème et qui peut être considéré comme dangereux pour elle-même et pour les autres, notamment en ce qui concerne ses moeurs et son comportement public.

Compte tenu de sa position et de son statut, il est essentiel de prendre des mesures pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l'arrestation Brenda Biya et de la placer en détention administrative, pour une période déterminée, afin de lui permettre de réfléchir à son comportement et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Ne pas le faire, ouvrira la voie à toutes les interprétations et pourrait signifier la légalisation dans votre territoire, de l'homosexualité; Ainsi qu'une forme de désaveu de votre collègue, qui, dans le Wouri, très récemment a clairement exprimé, sa désapprobation de l'homosexualité !

Je vous remercie d'avance pour votre attention à cette demande et pour votre collaboration.

Par Parfait Mbvoum

Président National du Forum Républicain