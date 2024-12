Ile Maurice: Augmentation salariale confirmée

Après une année de négociations, un accord a été conclu entre le syndicat et les responsables de la Mauritius Freeport Development Company Ltd (MFD). Les discussions ont abouti à une hausse salariale de 19 % pour l'un des secteurs stratégiques de Maurice, selon Ashvin Gudday, négociateur de la Private Sector Employees Union (PSEU), affiliée à la General Workers Federation.

Douze rencontres ont été nécessaires pour parvenir à cet accord en faveur des travailleurs portuaires. Vendredi, les parties ont officiellement signé le document final. «Nous avons abordé en détail plusieurs préoccupations exprimées par les employés au cours des discussions. Cet accord vise à améliorer leurs conditions de travail et leur qualité de vie au sein de la Mauritius Freeport Development Company Ltd», souligne Ashvin Gudday.

La hausse de 19 % sera appliquée progressivement sur plusieurs années. «Les travailleurs recevront un paiement one off pour 2024, suivi de cette augmentation étalée dans le temps», explique-t-il. Cette mesure renforce les droits acquis des employés, incluant les avantages, primes et allocations déjà en place. «Cela motivera les travailleurs à s'investir davantage dans ce secteur clé de l'économie mauricienne.» La sécurité et la santé au travail ont également été examinées durant les négociations. «Nous sommes satisfaits que des équipements adaptés soient disponibles pour garantir leur sécurité», ajoute-t-il.

Par ailleurs, la PSEU appelle le gouvernement et le ministre du Travail à introduire un Remuneration Order. Cette demande, initiée dès 2022 par Ashok Subron, désormais ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, reste d'actualité. «Nous espérons que cette fois-ci, le ministre du Travail donnera suite à cette requête», affirme Ashvin Gudday. Il profite de l'occasion pour adresser ses voeux de Noël et de Nouvel an à la communauté syndicale et aux travailleurs.