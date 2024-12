Maroc: Etats-Unis - Une année foisonnante d'un partenariat stratégique prometteur

Washington — 2024 a été incontestablement une année foisonnante pour le partenariat stratégique liant le Maroc aux Etats-Unis. Fondée sur une convergence de valeurs, d'engagements et d'ambitions communes, cette alliance séculaire est appelée à s'enrichir et à s'élargir davantage au service de la prospérité partagée et de la paix et de la sécurité régionale et internationale.

Une telle perspective prometteuse est favorisée notamment par le leadership et l'engagement constant en faveur de ce partenariat multiforme, exprimé au plus haut niveau par SM le Roi Mohammed VI.

Dans le message de félicitations adressé à M. Donald Trump à l'occasion de son élection, à nouveau, président des Etats-Unis, Sa Majesté le Roi affirme que le Royaume et les États-Unis d'Amérique sont unis par une alliance historique et un partenariat stratégique qui ont résisté à l'épreuve du temps.

"Les valeurs que nous avons en partage et nos intérêts communs dans un large éventail de secteurs nous ont permis d'œuvrer constamment ensemble pour l'édification d'un avenir meilleur pour nos peuples, faisant de nos relations une force motrice au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité au Moyen-Orient, en Afrique et au-delà", a relevé le Souverain.

Dans ce message, SM le Roi rappelle en outre que durant le précédent mandat de M. Trump, les relations bilatérales ont atteint un niveau sans précédent lorsque les États-Unis d'Amérique ont reconnu la pleine et entière souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son Sahara, soutenant que cet acte mémorable, pour lequel le peuple marocain sera à jamais reconnaissant, a constitué un jalon et un moment charnière, qui reflète la véritable profondeur de "notre relation spéciale et séculaire, porteuse des perspectives d'une coopération encore plus grande et d'un partenariat stratégique plus large".

"Alors que nous sommes confrontés à des défis régionaux et mondiaux de plus en plus complexes, le Royaume du Maroc sera, plus que jamais, un véritable ami et un allié fidèle des États-Unis", écrit le Souverain, réaffirmant Sa ferme détermination à oeuvrer de concert avec M. Trump pour "faire promouvoir davantage nos intérêts communs et consolider notre alliance unique à tous les niveaux de coopération".

Le cap est tout tracé. Du Conseil de sécurité aux exercices militaires « African Lion », en passant par le commerce et les investissements, l'innovation numérique et l'intelligence artificielle ou encore la lutte contre le terrorisme, ce partenariat est bien prometteur.

A Washington, le Maroc, sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, s'illustre comme "pourvoyeur de paix" et de stabilité dans une région aux prises avec une multitude de défis.

Rabat et Washington ont célébré cette année le 20ème anniversaire de deux événements phares de leurs relations: l'Accord de libre échange (ALE), le seul que les États-Unis ont conclu avec un pays africain, et l'exercice militaire "African Lion", le plus grand exercice militaire américain sur le continent africain.

La 8ème session du comité conjoint chargé du suivi de l'accord de libre-échange qui s'est tenue en juillet dernier à Washington, a servi d'occasion pour souligner la dynamique exceptionnelle des échanges bilatéraux ainsi que le potentiel du Maroc en tant que partenaire de choix qui garantit un climat attractif d'investissement avec la présence de 150 entreprises américaines renommées dans plusieurs secteurs.

Le Royaume s'impose ainsi comme un tremplin idéal pour l'expansion à l'international et une porte d'entrée vers un marché de plus 2,3 milliards de consommateurs en Afrique, en Europe et au-delà.

Le magazine en ligne du département d'Etat américain "State Magazine" rappelle, dans ce sens, que le Royaume modernise rapidement ses infrastructures et son économie pour capitaliser sur son rôle de plaque tournante stratégique et de destination touristique de classe mondiale, ajoutant que les États-Unis continueront de se tenir aux côtés du Maroc, pays "voisin, allié et ami atlantique de l'Amérique".

Dans un contexte géopolitique qui exige des solutions globales et une coopération renforcée, les consultations politiques entre les deux pays ont été permanentes couvrant les différents volets du partenariat stratégique et multiforme, ainsi que diverses questions régionales et internationales.

Les États-Unis apprécient en effet "la voix cruciale" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI notamment dans "la promotion d'une région du Moyen-Orient plus pacifique et plus sûre".

A l'image du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, l'administration américaine relève, à chaque fois, toute l'importance que les Etats-Unis attachent à son partenariat avec le Maroc notamment en faveur de la stabilité régionale et sur le continent africain.

La lutte contre le terrorisme et le radicalisme est un autre volet crucial de cette coopération dense et multiforme. Dans son dernier rapport, le département d'Etat américain a, à nouveau, salué la stratégie globale du Maroc en matière de lutte contre ce phénomène, laquelle donne la priorité au développement économique et humain et lutte contre la radicalisation tout en veillant à l'encadrement du champ religieux.

L'engagement du Royaume aux plans régional et international face au terrorisme est tout aussi apprécié par les Etats-Unis qui se félicitent de son étroite collaboration avec le Maroc en tant membre de la Coalition internationale contre Daech et co-président l'Africa Focus Group, dont le rôle est central dans la coordination des efforts régionaux pour contrer les menaces terroristes sur le continent.

Aujourd'hui, l'horizon des interactions entre Washington et Rabat aux plans politique, diplomatique et économique est prometteur au bénéfice des deux pays et au-delà.

Comme le souligne l'ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, le partenariat maroco-américain "s'élargit naturellement, tant il est porté par un appétit grandissant de part et d'autre de l'Atlantique de voir toujours plus de substance et de contenu catalyser la marche conjointe vers plus de progrès, d'innovation et de coopération agissante".