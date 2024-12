Maroc: Région TTA - Une dynamique économique continue et un rayonnement culturel mondial

Tanger — La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a consolidé, en 2024, sa position en tant que pôle économique, culturel et social majeur, s'inscrivant dans une dynamique nationale qui illustre le positionnement du Royaume en tant que puissance économique émergente à l'échelle régionale et continentale.

À l'instar des autres régions du Royaume, la région du Nord a continué de progresser, enregistrant des résultats concrets dans divers secteurs, permettant à toutes les composantes de la société de profiter des retombées d'un développement continu qui façonne la région depuis plus de deux décennies. Elle se distingue par son rôle stratégique, agissant comme porte d'entrée du Royaume et de l'Afrique vers la mer Méditerranée et l'Europe.

L'économie : Une dynamique continue

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima est devenue, grâce aux investissements publics et privés au cours des dernières années, le deuxième pôle industriel et le troisième pôle économique du Royaume. La région a su maintenir son attractivité, comme en témoignent les 696 projets d'investissement examinés par la Commission régionale unifiée d'investissement (CRUI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima au cours des neuf premiers mois de 2024, dont 618 ont été approuvés.

Ces projets totalisent un volume d'investissement global de près de 69 milliards de dirhams (MMDH), qui permettront la création de 60.000 emplois à terme. La région du Nord occupe par ailleurs la 2è position au niveau national avec 9.881 nouvelles entreprises créées à fin août dernier.

La CRUI a également approuvé 75 projets de conventions d'investissement pour un montant total de 10 MMDH à fin septembre 2024, à même de créer environ 12.000 emplois stable à terme, ainsi que 48.145 emplois effectifs.

Cette dynamique économique repose sur une stratégie intégrée, soutenue par la présence du complexe portuaire et industriel de Tanger Med, ainsi que par 18 zones industrielles et économiques, couvrant une superficie de près de 4.700 hectares, en plus de la création de nouvelles zones d'activités économiques sur 300 hectares, réparties sur toute la région.

Par ailleurs, la "Cité Mohammed VI Tanger Tech", un des grands chantiers du Royaume visant à développer l'industrie de haute technologie et à créer des opportunités d'emploi, représente un modèle innovant de la nouvelle génération de zones industrielles polyvalentes, qui a commencé, en 2024, à accueillir des projets industriels dans divers secteurs.

Cette approche innovante, qui connait un franc succès, s'appuie sur la synergie et l'intégration de plusieurs programmes et plans publics, initiés sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, visant à créer un nouveau pôle économique axé sur les industries de demain.

Environnement et agriculture : Résilience et relance

Face aux changements climatiques, marqués par la faiblesse des précipitations, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a su transformer ces défis en opportunités, renforçant ainsi sa résilience et sa flexibilité face aux aléas climatiques pour maintenir sa dynamique de développement.

A cet égard, la région se distingue par sa capacité à produire de l'électricité propre grâce à diverses plateformes d'énergies renouvelables, avec une capacité de près de 1.000 mégawatts, ainsi que par son rôle pionnier en matière de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles.

En vue de valoriser ces atouts environnementaux, la province de Larache s'est enrichie par la construction d'un agropole, dont les travaux s'achèvent cette année. Ce pôle vise à renforcer les capacités de la région dans le secteur de l'agroalimentaire et à valoriser les produits du secteur primaire, afin de répondre aux besoins du marché national en produits alimentaires transformés et de renforcer les exportations marocaines.

Ce pôle, s'étendant une superficie de 150 hectares et accueillant d'ores et déjà des unités spécialisées dans l'industrie alimentaire, bénéficie des atouts agricoles de la région du Nord, notamment les deux périmètres irrigués liés aux barrages de Oued El Makhazine et Dar Khrofa, ainsi que d'un secteur agricole spécialisé dans les cultures à forte valeur ajoutée, tels que les fruits rouges.

La région du Nord : Une urbanisation croissante

La dynamique économique a également provoqué un changement dans la démographie de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui a gardé sa place de 5è position en termes de taille de population, avec un des taux d'accroissement démographique les plus élevés du Royaume, selon les données du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2024.

La population de la région TTA a atteint 4.030.222 habitants en 2024 contre 3.556.729 en 2014, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 1,26%, contre 0,85% au niveau national. Parmi ces habitants, près de 2.638.815 vivent en zone urbaine, avec une forte concentration dans la préfecture de Tanger-Assilah, qui représente à elle seule plus de la moitié de la population urbaine (53,16 %).

Cette dynamique positive a également eu pour effet la diminution du taux de chômage dans la région, avec le taux le plus bas du Royaume, à 9,9% de la population active, contre 13,6 au niveau national.

Les services sociaux figurent parmi les principaux facteurs d'attractivité démographique de la région, qui dispose désormais d'établissements universitaires offrant des formations dans diverses filières scientifiques, économiques et sociales. La région abrite également l'un des plus récents centres hospitaliers universitaires du pays, ainsi qu'un réseau de centres hospitaliers régionaux et des centres spécialisés.

Culture : la région TTA, symbole de la civilisation méditerranéenne

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a connu, en 2024, un rayonnement culturel à l'international, avec l'organisation de nombreux événements culturels et artistiques, permettant notamment à la ville de Tanger de retrouver sa gloire d'antan en tant que capitale musicale et littéraire.

De par son histoire unique et son ouverture sur le monde, Tanger a été la première ville africaine à accueillir les célébrations de la Journée internationale du jazz en 2024, du 27 au 30 avril, dont l'événement phare a été l'organisation d'un concert diffusé dans le monde entier et réunissant des stars mondiales du jazz et de la musique gnawa.

Cet événement international a également marqué l'inauguration du Palais de la Culture et des Arts de Tanger, un complexe culturel de 24.000 mètres carrés qui a su s'imposer en tant que centre effervescent de la créativité.

Le Festival national du film de Tanger, qui s'est déroulé en octobre dernier, n'aurait ainsi pas pu trouver meilleur lieu que le Palais de la Culture et des Arts, un espace luxueux et ouvert aux activités artistiques nationales et internationales, visant à promouvoir l'échange culturel, à valoriser les diverses expressions artistiques et à enrichir le patrimoine culturel commun.

La ville de Tétouan est devenue, quant à elle, la capitale du théâtre marocain grâce à l'organisation annuelle du Festival national du théâtre. Cette année, les spectacles ont investi l'espace public avec une programmation unique. Par ailleurs, la ville de Larache continue de s'ouvrir au monde à travers le Festival international de rencontres culturelles, qui accueille chaque année des groupes musicaux traditionnels du monde entier.

Ces événements culturels internationaux ont coïncidé avec l'achèvement des programmes de valorisation et de réhabilitation des médinas du nord du Royaume, qui sont désormais des destinations prisées tant par les visiteurs marocains qu'internationaux, contribuant à la dynamique que connaît le tourisme dans la région, la ville de Tanger ayant enregistré plus de 1,5 million de nuits touristiques durant les dix premiers mois de l'année.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima entend poursuivre son développement dans les années à venir, notamment grâce aux programmes ambitieux qu'elle a engagés pour préparer la ville de Tanger ainsi que les autres villes de la région à accueillir la Coupe du Monde de football 2030 dans les meilleures conditions.