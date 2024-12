Cote d'Ivoire: L'entreprise nigériane PBR Life Sciences lève 1 million de dollars pour développer son activité d'analyse des soins de santé

TLDR

PBR Life Sciences a levé 1 million de dollars en financement de pré-amorçage pour améliorer son infrastructure d'IA.

Les tableaux de bord de la startup, alimentés par l'IA, offrent des informations sur les parts de marché et les tendances de consommation.

Les fonds soutiendront sa mission consistant à fournir des informations fondées sur des données au secteur pharmaceutique africain.

PBR Life Sciences, une société d'analyse des données de santé, a levé 1 million de dollars en financement de pré-amorçage pour améliorer son infrastructure d'IA et étendre ses opérations au Ghana et au Kenya. Soutenus par des investisseurs tels que Launch Africa, Microtraction et Techstars, les fonds soutiendront sa mission consistant à fournir des informations basées sur les données au secteur pharmaceutique africain.

Fondée en 2015 par Ayodeji Alaran, PBR a pivoté vers l'analyse des soins de santé en 2021. La société agrège des données anonymes sur les quantités de médicaments, les prix et les fréquences d'achat des pharmacies, aidant ainsi les géants pharmaceutiques comme Sanofi à optimiser la production, la tarification et la prévision de la demande.

Les tableaux de bord de PBR, alimentés par l'IA, offrent un aperçu des tendances en matière de parts de marché et de consommation, tandis que sa fonction d'IA générative permet aux utilisateurs de créer des analyses personnalisées grâce à des requêtes spécifiques. Parmi ses clients figurent des entreprises pharmaceutiques, des sociétés de conseil, des ONG et des organisations multilatérales.

Points clés à retenir

PBR s'attaque aux inefficacités du secteur pharmaceutique africain, où la surproduction résulte souvent de données de marché limitées. En alignant la production sur la demande réelle, l'entreprise contribue à réduire le gaspillage et à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Le financement valide le rôle croissant du big data dans le domaine de la santé pour stimuler l'innovation. À mesure que PBR étend ses activités, ses capacités d'analyse ont le potentiel de remodeler les stratégies pharmaceutiques et de débloquer des opportunités de croissance dans le secteur des sciences de la vie en Afrique. La participation à l'accélérateur ARM Labs Lagos Techstars souligne l'attrait de PBR en tant que startup à forte croissance à l'intersection de l'IA et des soins de santé.