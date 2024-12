Ouganda: La volatilité frappe l'activité de négociation de la bourse des valeurs mobilières de l'Ouganda en 2024

TLDR

La bourse des valeurs mobilières de l'Ouganda (Uganda Securities Exchange - USE) a connu des tendances de négociation volatiles en 2024

Entre le 4 et le 8 novembre, le chiffre d'affaires a atteint 8,91 milliards de shillings (2,4 millions de dollars), contre 202,99 millions de shillings (55 387 dollars) la semaine précédente.

Cette volatilité est en partie attribuée aux paiements intermédiaires de dividendes, qui attirent les investisseurs à la recherche de gains de portefeuille rapides

L'Uganda Securities Exchange (USE) a connu des modèles de négociation volatils en 2024, en particulier au second semestre, avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires hebdomadaire et des volumes de négociation, selon Crested Capital.

Entre le 4 et le 8 novembre, le chiffre d'affaires a grimpé à 8,91 milliards de shillings ougandais (2,4 millions de dollars), contre 202,99 millions de shillings ougandais (55 387 dollars) la semaine précédente, sous l'impulsion de MTN Uganda, qui a représenté 93 % de la valeur. Cependant, le chiffre d'affaires est tombé à 2,93 milliards Ush (799 462 $) la semaine suivante et a encore chuté à 71,66 millions Ush (19 553 $) du 18 au 22 novembre.

Cette volatilité est en partie attribuée aux paiements intermédiaires de dividendes, qui attirent les investisseurs à la recherche de gains rapides pour leur portefeuille. Cependant, l'activité ralentit souvent après que les investisseurs ont acquis des actions supplémentaires, ce qui a un impact sur les volumes de transactions et les revenus de commissions des agents de change.

Points clés à retenir

Les courtiers en bourse ont tiré parti de l'activité liée aux dividendes pour créer des opportunités de marché, mais l'exécution d'ordres d'achat importants - parfois 100 millions d'actions - reste difficile et nécessite des semaines de coordination entre les courtiers, l'USE et les gestionnaires de fonds. La rentabilité étant un critère d'investissement essentiel, les acteurs institutionnels tels que Sanlam Investments Uganda se concentrent sur les valeurs sûres, ce qui intensifie les fluctuations de la demande. Si les dividendes intérimaires stimulent l'activité à court terme, la stabilité durable du marché exige des stratégies visant à améliorer la liquidité et à élargir la participation des investisseurs.