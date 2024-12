Rwanda: Le Rwanda interdit les nouveaux vélos à essence pour favoriser la mobilité électrique

TLDR

Le Rwanda cessera d'immatriculer les motos à essence à Kigali à partir du 1er janvier 2025

Les motos à essence resteront opérationnelles, mais aucune nouvelle immatriculation ne sera autorisée.

Cette politique s'appuie sur les incitations fiscales existantes, notamment le plafonnement des tarifs d'électricité pour les stations de recharge.

Le Rwanda cessera d'immatriculer les motos à essence à Kigali à partir du 1er janvier 2025, dans le cadre de sa politique de transition vers des solutions plus écologiques. Cette politique s'appuie sur les incitations fiscales existantes, notamment le plafonnement des tarifs d'électricité pour les stations de recharge et l'absence de taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules électriques et leurs composants.

Les motos à essence, qui représentent 55 % des véhicules dans le pays, resteront opérationnelles, mais aucune nouvelle immatriculation ne sera autorisée, a déclaré Alfred Byiringiro, conseiller technique en chef du ministère des infrastructures pour les transports.

Des start-ups comme Ampersand et Spiro sont bien placées pour en profiter. Ampersand, qui compte plus de 4 000 vélos électriques au Rwanda, a levé 21,5 millions de dollars depuis 2023 et prévoit d'autres cycles de financement. Spiro, qui exploite 1 300 vélos électriques, vise à étendre sa flotte à 20 000 vélos d'ici 2025 et se prépare à lever jusqu'à 100 millions de dollars.

Points clés à retenir

L'interdiction par le Rwanda des nouvelles motos à essence souligne son engagement à lutter contre la pollution de l'air urbain tout en créant des opportunités pour les startups de l'e-mobilité. Avec plus de 70 % des 100 000 motos du pays concentrées à Kigali, cette politique pourrait considérablement stimuler la demande de solutions électriques.

L'infrastructure reste essentielle, les réseaux d'échange de batteries étant indispensables pour développer le parc de véhicules électriques. La politique du Rwanda s'aligne sur des tendances plus larges en Afrique, où l'urbanisation et une population jeune stimulent la croissance des marchés de l'e-mobilité des deux-roues.