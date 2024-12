Algérie: Sonatrach - Renouvellement des conventions-cadre avec 6 holding et groupes industriels publics

Alger — Des conventions-cadres ont été signées, lundi à Alger, entre le groupe Sonatrach et six (6) sociétés holding et groupe industriels publics dans le cadre de la politique de promotion du contenu local et de l'intégration nationale.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Direction générale de Sonatrach, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, du Pdg du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, ainsi que des présidents directeurs généraux des holdings et groupes industriels signataires des conventions-cadres.

Ces accords visent à fournir des biens et des services par les EPE relevant de ces holdings et groups industriels au profit de Sonatrach et de ses filiales.

Ces nouvelles conventions visent à "réduire la dépendance aux importations, à l'exception des matières premières ou composants non disponibles localement, ainsi qu'à l'engagement des Holdings et groupes industriels signataires à ce que leurs EPE fournissent leurs biens et services à des prix préférentiels à Sonatrach et ses filiales, en assurant une compétitivité en termes de qualité, de coût et de délais, souligne la Sonatrach.

La conclusion de ces conventions-cadre traduit "l'engagement ferme de Sonatrach à soutenir l'économie nationale, en valorisant la production locale et en favorisant l'intégration industrielle", précise-t-elle.

Sonatrach avait signé durant la période 2017-2018 des conventions-cadres similaires avec les mêmes holdings et groupes industriels.