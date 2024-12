Tunisie: Journée de la presse sportive à TAP - Organisation d'une table ronde sur 'le professionnalisme dans le football tunisien' et annonce les lauréats de 2024

TUNIS — Fidèle à une tradition instaurée depuis 2012 visant à promouvoir les valeurs de l'excellence et de la distinction dans le domaine sportif et à contribuer à la réflexion sur les diverses questions liées au sport, l'Agence Tunis Afrique Presse organise demain, mardi, à son siège, à 9h00, "la journée de la presse sportive".

Au programme de cet évènement, une table ronde sur "le professionnalisme dans le football tunisien : réalisations et attentes" et l'annonce des résultats de la 13ème édition du référendum annuel de l'agence TAP pour désigner les meilleurs sportifs tunisiens de l'année 2024.

L'organisation de cette journée émane de la volonté de l'agence TAP, en tant que média public, de s'ouvrir davantage sur son environnement extérieur à travers le secteur du sport, en instaurant un dialogue et un débat fructueux sur des questions clés portant sur le sport tunisien, avec la participation de diverses composantes du domaine des sports.

Il s'agit également de valoriser les performances des sportifs tunisiens et leurs distinctions dans toutes les manifestations locales, régionales, continentales et internationales, afin de les motiver à s'investir davantage et à briller pour honorer le drapeau national.

Une pléiade de responsables et des figures de proue sportives de divers domaines, dont des représentants de l'autorité de tutelle, de la Fédération Tunisienne de Football, de la Cité Nationale Sportive, du secteur de l'arbitrage et du staff technique, d'anciens joueurs internationaux et d'experts en droit et médias sportifs, prend part à cette rencontre qui comprend une serie d'interventions débattant des divers aspects du succès et des faiblesses, ainsi que des solutions préconisées pour hisser le football tunisien vers une meilleure réalité professionnelle.

A la fin des travaux, l'agence TAP annoncera les résultats de son référendum annuel pour désigner les meilleurs sportifs tunisiens de l'année 2024 suite à un vote ouvert aux journalistes des divers médias publics et privés, aux directeurs techniques des fédérations sportives nationales, ainsi qu'aux entraîneurs des clubs de la Ligue 1 de football Professionnel. Les cinq différentes catégories sont : meilleur footballeur, meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur athlète paralympique et meilleure athlète paralympique, sur la base des résultats obtenus lors de l'année en cours.

Cinq candidats se disputent le titre dans chaque catégorie lors d'un concours officiel et d'un autre destiné au public sur le site de l'agence www.tap.info.tn.

Voici la la liste des nominé(e)s pour le titre de meilleur sportif et sportive de l'année 2024 :

.Meilleur footballeur : Ali Abdi - Amènallah Memmiche - Yassine Meriah - Hamza Mathlouthi - Bilel Ait Malek

. Meilleur sportif : Firas Gattoussi (taekwondo) - Khalil Jendoubi (taekwondo) - Farès Ferjani (escrime) - Mohamed Amine Jhinaoui (athlétisme) - Ahmed Jaziri (athlétisme)

. Meilleure sportive : Marwa Bouzayani (athlétisme) - Chaima Toumi (taekwondo) - Oumaima Bdioui (judo) - Ikram Dhahri (taekwondo) - Khadija Krimi (aviron)

. Meilleur sportif paralympique : Amènallah Tissaoui - Wajdi Boukhili - Rouay Jebabli - Walid Ktila - Yassine Guennichi

Meilleure sportive paralympique : Raoua Tlili - Marwa Brahmi - Raja Jebali - Samar Ben Kaalab - Nourhène Belhaj Salem.