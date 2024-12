Angola: Bengo forme des moniteurs de handball

Caxito (Angola) — Trente-quatre entraîneurs de handball de la province de Bengo ont commencé ce lundi, leur formation de moniteurs, qui se déroulera jusqu'au 28 décembre, à Panguila.

L'initiative de l'Association Provinciale de Handball de Bengo bénéficie du soutien de la Fédération Angolaise de Handball et de l'Association Angolaise des Entraîneurs de Handball (ATAA).

Le cours durera 30 heures d'enseignement théorique et pratique avec le professeur Luís Chaves, entraîneur de Petro de Luanda et vice-président de l'ATAA.

Selon le président de l'Association Provinciale de Handball de Bengo, Mandjel Alberto Zua, l'action de formation vise à partager les bonnes pratiques dans l'orientation de la compétition, en encourageant le dialogue entre les professionnels, en structurant et en modélisant la compétition au niveau de la formation, en explorant ses possibilités.

De acordo com o presidente da Associação Provincial de Andebol do Bengo, Mandjel Alberto Zua, pretende-se com a acção formativa partilhar boas práticas na orientação da competição, incentivando o diálogo entre profissionais, estruturar e modelar a competição nos escalões de formação, explorando as suas possibilidades.

Avec ce cours, l'association souhaite également donner la parole aux entraîneurs, en favorisant le débat sur les stratégies et les méthodologies, ainsi qu'en abordant des sujets d'intérêt pour la communauté des entraîneurs de handball.

Le directeur sportif considère qu'investir dans la formation des acteurs du sport est le premier pas vers l'atteinte de l'excellence du handball national.

Se confiant à l'Angop, le président de l'Association Angolaise des Entraîneurs de Handball, William de Almeida, a déclaré que le pays manque de moniteurs de handball et que ce type de formation vise à augmenter le nombre de ces professionnels, qui sont le premier contact avec les pratiquants du handball, notamment dans les écoles.

William de Almeida a également indiqué que l'ATAA travaillait avec les associations provinciales de Bengo, Huambo et Moxico pour former des moniteurs de handball et envisageait de lancer un cours de niveau un pour entraîneurs de handball en 2025.