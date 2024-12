Tunisie: Festival international des oasis de Tozeur du 27 au 30 décembre 2024 - Le patrimoine du Djerid célébré sous toutes ses facettes

Considéré comme la plus ancienne manifestation d'envergure internationale alliant culture et tourisme, au sud de la Tunisie, le Festival International des Oasis de Tozeur, se tiendra dans sa 45ème édition du 27 au 30 décembre 2024. Cette édition 2024 réunira, outre la Tunisie, des participants de sept pays : Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, France, Italie, Royaume Uni et le Japon.

Dévoilant sa programmation, le festival propose, durant quatre jours, une programmation mêlant carnavals, animations diverses (majorettes, marionnettes géantes...), spectacles variés, rencontres, expositions, performances et ateliers. L'événement mettra à l'honneur le patrimoine du Djérid à travers l'artisanat, la musique « aïssaouia » et soufie, le folklore, la poésie, etc.

Le programme comprend une exposition artistique réunissant des artistes tunisiens et étrangers, ainsi qu'une exposition collective intitulée « Sons et lumières » (Touyour Ezzina), avec la participation des artistes venus de tous les pays représentés.

Le public pourra également assister à une performance artistique visuelle autour du poète Abou El Kacem Chebbi, explorant la dimension civilisationnelle, historique et culturelle de la région du Djérid.

Les festivités comprendront également une série de carnavals célébrant l'oasis et les rythmes folkloriques locaux. Par ailleurs, des ateliers seront proposés, notamment un atelier de calligraphie arabe animé par des artistes tunisiens et algériens, ainsi qu'un atelier consacré à la peinture à l'huile réunissant des artistes internationaux.

La musique sera à l'honneur avec des spectacles mettant en valeur le patrimoine du sud tunisien, avec Manel Ahmed, Moez Troudi, Abderrahmane Chikhaoui, ainsi que la troupe féminine Tulipe, et la participation des étudiants de l'Institut de Musique de Tozeur.

Des rencontres littéraires seront organisées, dont une autour du thème « La poésie littéraire à la croisée de la poésie populaire », qui se tiendra au Musée Dar Cheraït.