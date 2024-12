Tunisie: Urbanisme et habitat de demain - A quand un ministère dédié à la ville?

La version classique du plan d'aménagement urbain est condamnée à disparaître et à être redéfinie au vu de la mobilité urbaine, de l'évolution des besoins des citoyens ainsi que des enjeux environnementaux et climatiques de demain.

En effet, la densité urbaine est appelée à s'intensifier dans les années à venir avec une augmentation du nombre des habitants qui vivront en ville et qui devra passer de 50% à 74%, voire plus d'ici 2050.

Aujourd'hui, on parle de ville durable, a relevé l'architecte urbaniste, Borhane Dhaouadi, au cours d'une émission sur les ondes d'une radio privée en observant que le concept de la ville du futur s'aligne sur une redéfinition des principes de la politique urbanistique qui va bien au-delà de l'aménagement de simples lotissements pour intégrer désormais plusieurs paramètres et facteurs dont le recours à des matériaux respectueux de l'environnement, une meilleure connectivité et une meilleure articulation avec les différents modes de transport urbain afin de faciliter la mobilité des citoyens et l'accessibilité aux prestations et aux services.

Les changements climatiques figurent parmi les facteurs qui devront être impérativement pris en considération dans les futurs plans d'aménagement urbain. La hausse anormale de la température qui dépasse les normales saisonnières en hiver comme en été et l'augmentation de la fréquence des épisodes climatiques extrêmes dictent de nouveaux modèles d'habitations qui sont non seulement respectueux de l'environnement mais qui doivent, par ailleurs, garantir une qualité de vie et un certain niveau de sécurité pour ceux qui les occupent.

La ville de demain est une ville durable et intelligente où « le vert » domine et où toutes les conditions doivent être réunies pour faciliter la mobilité des citoyens et leur garantir l'accessibilité à tous les types de services et de prestations dont ils ont besoin.

Au regard de la complexité de ce nouveau concept et de la multitude des facteurs qui doivent être pris en considération pour mettre en place ces villes du futur, il faudrait réfléchir à la création d'un ministère de la ville, a relevé l'architecte urbaniste. L'utopie peut-elle devenir réalité? L'avenir nous le dira.