Tunisie: Mercato - Drager - plusieurs destinations...

Mohamed Drager serait en passe de rompre à l'amiable avec le FC Bâle et de filer soit à l'EST, soit au Golfe, voire encore au Japon.

Lié au club suisse jusqu'en été 2026, le latéral droit tunisien veut relancer sa carrière, sachant qu'à Bâle, il ne se voit pas octroyer un temps de jeu suffisant. Selon certaines livraisons, la rupture devrait intervenir d'ici peu, alors qu'en même temps, son entraîineur, Fabio Celestini, ne retiendra pas un joueur qui pourrait partir. A 28 ans, Drager a auparavant évolué sous les couleurs de Fribourg, Nottigham Forest, Olympiakos Le Pirée, le FC Lucerne et Paderborn. Les destinations possibles ? L'EST qui le veut encore, le Golfe, essentiellement le championnat saoudien, et aussi le Japon. Notons enfin que le défenseur droit est évalué à 500 000 euros sur Transfermarkt.

Laayouni au viseur de l'EST

Toujours volet expatriés dans les pensées de l'Espérance Sportive de Tunis, Amor Laayouni, sociétaire de Hacken, serait pisté par les « Sang et Or ». L'ailer droit tunisien aurait même déjà été approché et une offre de 300 000 euros au bénéfice du BK Häcken serait dans les tuyaux. Lié à Hacken jusqu'au 31 décembre 2026, Layouni est coté 750 000 euros sur Transfermarkt.

Le Zamalek toujours sur Ali Youssef, quoique...

L'autre joueur tunisien des Suédois de Hacken, Ali Youssef, est certes pisté par le Zamalek, mais le club cairote n'en fait pas une cible prioritaire. Libre de droit le 31 décembre 2025, l'attaquant international de 24 ans ne rencontrera cependant pas de difficultés pour dénicher un point de chute. Cette saison, exercice en cours, Ali Youssef, natif de Göteborg, a disputé 28 rencontres, signé 12 buts et délivré une passe décisive. Il est valorisé à 2 millions d'euros par Transfermarkt.

Le CA s'intéresse à Driss Mizouni

Tout comme l'EST, le CA scrute, quant à lui, le marché des expatriés. Le club de Bab Jedid aurait même coché le nom du milieu d'Oxford United, Driss Mizouni. Le joueur de 24 ans est cependant lié à Oxford jusqu'à fin juin 2027 et se trouve coté 450 000 euros sur Transfermarket.