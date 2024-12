Tunisie: Ligue 2 - Groupe B - 10e journée - Les Chebbiens ont mangé du lion !

Le Croissant de Chebba corrige Agareb (5-0) et sonne la révolte. Volet hautes sphères, le duel à distance entre l'ASK et la JSK se poursuit, alors que la bonne affaire de la journée est à mettre au profit des insulaires de Kerkennah

Après le déroulé des matchs du groupe A où la vérité du terrain a été implacable pour le leader et les meneurs, en poule B, hier, six rencontres était au menu de cette 10e journée de la Ligue 2, alors qu'en match avancé, toujours en début de week-end dernier, Redayef avait disposé de Bouhajla, se hissant par là même dans le ventre mou du classement. Hier donc, après avoir antérieurement manqué l'opportunité de creuser l'écart au classement, l'ASK recevait la Stayda, un Onze qui relève la tête depuis peu après un début de saison tout simplement catastrophique.

Ce faisant, en dépit de beaucoup de bonne volonté, le SG va céder et l'ASK va consolider son leadership. Toujours volet hautes sphères, la JSK, quasiment logée à la même enseigne que Kasserine, accueillait l'AS Jelma, une équipe qui pouvait se permettre de griller un joker, sans plus toutefois. Au final, les Kairouanais vont valider et ainsi toujours coller aux basques de l'ASK. Outre le duel à distance entre les Aghlabides et les Kasserinois, situés sur la 3e marche du podium, avant l'épilogue de la ronde d'hier, l'OSB croisait les insulaires de Kerkennah à Sidi Bouzid pour une explication à l'effet immédiat. Et ce sont les Kerkenniens qui vont réaliser un coup parfait grâce à Wajdi Mejri, buteur, quand l'OSB poussait pourtant.

Ensuite, en conquérant, l'OCK tiendra le coup et glanera trois précieux points. Sur la même ligne que l'OSB et l'OCK, avant leur empoignade d'hier, l'AS Agareb se produisait à La Chebba où le Croissant local comptait sur la venue de l'ASA pour se refaire une santé. Et ce sont les Chebbiens qui vont survoler cette rencontre via une pluie de buts, un festival qui sonne le réveil d'une équipe jusque là méconnaissable.

Sakiet Eddaier, l'outsider tranquille

Quid de Sakiet Eddaier à présent ? Le Progrès Sportif local garde la main depuis quelque temps déjà, en embuscade et jamais distancé par le quintette de tête. Et à la réception de l'ES Jerba Midoun, le PSSE a confirmé ses ambitions, venant à bout des insulaires, par la plus petite des marges cela dit. Sans faire de vagues, le PSSE monte en régime et en grade. Enfin, le Sfax Railways Sports croisait hier l'ES Rogba Tataouine pour un duel lourd de conséquences. Et ce sont les Sfaxiens qui vont bondir au classement alors que les Tataouinis sont désormais bons derniers.

Résultats :

AS Kasserine-Stade Gabésien (1-0)

JS Kairouanaise-AS Jelma (1-0)

Olympique Sidi Bouzid-OC Kerkennah (0-1)

CS Chebba-AS Agareb (5-0)

PS Sakiet Eddaier - ES Jerba (1-0)

Sfax Railways Sports - ES Rogba Tataouine (2-0)

Classement :

1) AS Kasserine 25 pts

2) JS Kairouanaise 24 pts

3) OC Kerkennah 18pts

4) PS Sakiet Eddaier 17 pts

5) Olympique Sidi Bouzid 15pts

-) AS Agareb 15pts

7) CS Redaief 13pts

-) Sfax Railways Sports 13 pts

9) AS Jelma 12pts

10) Stade Gabésien 10pts

11) BS Bouhajla 9pts

12) CS Chebba 8 pts

13) ES Jerba 6pts

-) ES Rogba Tataouine 6pts