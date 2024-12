Congo-Brazzaville: Eliminatoires Chan 2024 - Le pays à une victoire de la qualification

Les Diables rouges ont fait jeu égal, 0-0, le 21 décembre à Malabo, contre le Nzalang nacional de la Guinée équatoriale en match aller du dernier tour qualificatif à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Le résultat piège oblige les Congolais à l'emporter, le 29 décembre à Brazzaville, pour assurer une cinquième qualification, la quatrième d'affilée à la compétition réservée aux joueurs évoluant sur le plan continental.

Le plus dur reste à faire car la pression a donc changé de camp. Elle se trouve désormais sur les épaules des Diables rouges donnés favoris pour cette double confrontation en raison de leur participation régulière à la compétition. Il faut à tout prix l'emporter car le nul avec but sera préjudiciable.

L'on se souvient encore de la deuxième qualification du Congo à ce Chan dans les conditions identiques. Tenus en échec à Kintélé, 0-0, par les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), les Diables rouges s'étaient qualifiés grâce au but inscrit sur le terrain de l'adversaire (1-1).

Il faut donner plus pour confirmer lors de ces retrouvailles. Les deux équipes s'étaient affrontées lors des éliminatoires du Chan 2022. Après le nul de 2-2 à Malabo, le Congo s'était qualifié grâce à sa courte victoire 1-0.

Outre ce match, les Léopards de la RDC et les Sao du Tchad ont fait jeu égal 1-1. Le match retour se jouera à Kinshasa. Les Lions Indomptables du Cameroun sont les seuls de la sous- région à remporter la manche aller. Le Cameroun a eu raison de la République centrafricaine, 1-0, et a fait un pas important vers la qualification. Le match retour prévu à domicile lui permettra de confirmer.

Dans les autres zones, l'Angola à l'extérieur a pris le meilleur sur le Lesotho, 2-0. La Zambie s'est imposée à Maputo devant le Mozambique, 3-0. Madagascar a dominé Eswatini 2-0. Le Soudan du Sud a eu raison du Rwanda, 3-2. Le Soudan a dominé l'Ethiopie, 2-0. Le Ghana et le Nigeria ont fait jeu égal, 0-0. La Côte d'Ivoire a battu le Burkina Faso, 2-0. Le Libéria et le Sénégal ont fait jeu égal, 1-1. La Mauritanie s'est imposée devant le Mali, 1-0. Le Togo et le Niger ont fait match nul, 1-1.

Les matches retour qui vont se jouer ce week-end permettront de sélectionner tous les qualifiés. Le Chan va se disputer du 1er au 28 février 2025 et est organisé pour la première fois par trois pays, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le tournoi regroupera dix-neuf sélections contre dix-huit lors de la dernière édition, soit une de plus. Les poules A , B et C auront chacune cinq équipes contre quatre pour le compte de la poule D. La règle de la qualification pour les matches à élimination directe sera appliquée de la même manière dans tous les groupes. Seules les deux meilleures sélections seront qualifiées pour les quarts de finale.