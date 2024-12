Ile Maurice: Le Maulana Khodadin souhaite rencontrer le Dr Navin Ramgoolam

Avec une enquête en cours pour faire la lumière sur la disparition ou les documents originaux concernant le Memorandum of Understanding entre l'ambassade saoudienne à Maurice et le ministère des Affaires étrangères sous le précédent gouvernement en vue de décaisser les six millions de dollars destinés aux mosquées à Maurice, ld Maulana Shamim Khodadin, président du Sunniy Ulama and Aïmah Council, a adressé vendredi une lettre au nouveau Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, pour réclamer la transparence sur le statut de ce don ainsi que sur tous les financements qui ont été accordés par le gouvernement saoudien pour des projets à Maurice.

«Le pays a bénéficié de subventions et de prêts de divers pays. L'Arabie Saoudite a également été très généreuse envers le pays, comme l'a toujours affirmé M. Showkutally Soodhun . Ce dernier a à plusieurs reprises affirmé publiquement que Maurice a bénéficié d'un montant considérable de financement de l'Arabie Saoudite pour divers projets, y compris les infrastructures publiques,» affirme t-il.

Le Maulana Khodadin avance également que plusieurs doléances et questions avaient été soulevées auprès du gouvernement précédent, qui n'avaient pas été considérés. Les membres du Sunny Ulama and Aïmah Council sollicitent une rencontre avec le Premier ministre pour aborder les questions concernant le don de six millions de dollars ainsi que les questions relatives aux nominations politiques au sein de l'Islamic Cultural Centre (ICC), l'organisation du Hajj, et le monopole prévalant des importateurs de bétail pour le sacrifice de l'Eid Al Adha qui entraîne l'augmentation des prix.