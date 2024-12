Afrique: Triomphe de la 39eme promotion de l'EMIA - 394 officiers de l'armée en fin de formation

Dans son programme de renforcement et de la professionnalisation de son armée, le Cameroun met sur le terrain une promotion de l'Ecole Militaire Interarmées pratiquement tous les trois ans. L'une des ses plus prestigieuses et grandes écoles de formation des officiers de l'armée non seulement du pays et aussi de l'Afrique.

Selon « le décret N°2004/180 du 1er Juillet 2004 portant réorganisation de l'EMIA vient restructurer l'Ecole pour l'adapter au contexte sociopolitique du Cameroun et à la vision du Chef de l'Etat d'avoir une armée professionnelle. Selon ce décret, l'EMIA a pour mission la formation initiale des Elèves Officiers; le perfectionnement des Officiers des Armées et de la Gendarmerie Nationale; l'imprégnation des Officiers issus des rangs.

Entre professionnalisation et modernisation, et récemment de plus en plus féminisation des effectifs, L'EMIA est cette école de référence en matière de formation et de perfectionnement de l'Armée camerounaise plus précisément et de l'Afrique en général, car accueillant de nombreux élèves-officiers et officiers de pays frères et amis ».

La cérémonie de prise d'armes marquant le Triomphe de la 39ème Promotion de l'Ecole militaire Interarmées a été présidée par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense en présence des dizaines de membres du gouvernement, des Délégués auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale et celui en charge des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du Chef d'état major des armées, des Corps Diplomatiques, des officiers généraux et toute la grande famille militaire.

Cette promotion baptisée « UNITE ET PATRIOTISME » était composée de 395 élèves officiers en dehors du Cameroun, des pays amis Côte d'Ivoire, Mali, Guinée Conakry, RCA et la République du Congo, structurée en Quatre troncs à savoir le Tronc « A » : 145 élèves officiers ayant accédé avec le niveau requis du baccalauréat plus une année d'études supérieures ; Tronc « C » : 75 élèves officiers ayant accédé avec une licence soit 03 années d'études supérieures ; Tronc « B » : 41 élèves officiers ayant accédé comme candidats des Forces de Défense et de Sécurité du grade de sous-officiers et remplissant les conditions prescrites ; Tronc D : 34 élèves officiers ayant accédé avec un diplôme en médecine avec une particularité de 59 personnels féminins.

Le déroulement de cet événement grandiose qui a drainé une foule de personnes s'est articulée sur les grands axes notamment, la revue des troupes; la mise en place des Aspirants; la remise des épaulettes au major de la Promotion par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, Représentant personnel du Chef de l'Etat, Chef des Forces Armées ; la remise des épaulettes au vice-major de la Promotion SED/CGN ; la remise des épaulettes concomitamment au troisième par SED/CACVG ; la remise des épaulettes au quatrième par le GCA CEMA ; la remise des épaulettes aux suivants par les Officiers Généraux; la remise des épaulettes au reste de la Promotion par les Officiers parrains désignés.

Après ces étapes, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense a prononcé au nom du Chef de l'Etat, Chef des Forces Armées le discours de circonstance. Le Représentant personnel du Chef de l'Etat, Chef des Forces Armées n'a pas manqué de rappeler l'engagement de la 39eme promotion de l'EMIA. En quelques mots Joseph BETI ASSOMO a déclaré : « Rendu à la fin de notre parcours de formation à l'Ecole Militaire Interarmées, la Promotion « Unité et Patriotisme » s'engage à garder le même leitmotiv sur le terrain, toujours brandir haut les couleurs de la Nation toute entière, et surtout être très disciplinée car c'est le socle de toute Armée qui se veut professionnelle ».

Le MINDEF a également évoqué le parcours de la formation en ces termes : « nous avons effectué des stages les plus rustiques notamment le stage d'imprégnation aux techniques commandos des Forces Spéciales, le stage d'aguerrissement commando en zone forestière et celui en zone sahélienne, l'exercice Alligator 2024, le stage commando du Bataillon d'Intervention Rapide, et bien d'autres Modules ».