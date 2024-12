Ethiopie: Les exportations de café éthiopien augmentent grâce aux réformes récentes

Addis Ababa — L'Autorité éthiopienne du café et du thé a révélé une augmentation significative des exportations de café éthiopien, tant en volume qu'en revenu, attribuée aux réformes en cours visant à stimuler la production et la productivité du café.

Shafi Umar, directeur général adjoint et responsable du marketing à l'Autorité, a déclaré à l'ENA que les exportations de café ont connu une croissance rapide depuis 2021, sous l'impulsion des réformes du secteur.

Il a noté que si les exportations éthiopiennes de café ont connu une augmentation modeste de 75 000 tonnes en 20 ans, les dernières années ont été marquées par une augmentation beaucoup plus rapide.

L'année dernière, l'Éthiopie a exporté 298 000 tonnes de café, générant 1,43 milliard USD de recettes. Cette année, le pays prévoit d'augmenter ses exportations à 400 000 tonnes, avec l'objectif de gagner plus de 2 milliards USD.

À mi-parcours de l'année fiscale, l'Éthiopie est en passe de générer 1 milliard d'USD grâce à l'exportation de plus de 200 000 tonnes de café. "Fournir un café de haute qualité en temps voulu augmente la demande, ce qui stimule à la fois le volume des exportations et les revenus", a déclaré le directeur adjoint, ajoutant que "ces cinq derniers mois, l'Éthiopie a dépassé son objectif d'exportation de 117 000 tonnes, atteignant plus de 178 000 tonnes".

Selon M. Shafi, cela représente une augmentation de 72 % du volume et de 55 % des recettes par rapport à la même période de l'année dernière. L'accent mis par le gouvernement sur le café, les réformes en cours et l'initiative "Green Legacy" ont tous joué un rôle clé dans ces résultats.

L'initiative "Green Legacy", lancée par le premier ministre Abiy Ahmed, a particulièrement contribué à promouvoir la plantation de café à grande échelle, à revitaliser les anciennes plantations de café et à augmenter la production et les revenus.

M. Shafi a également expliqué qu'en rationalisant la chaîne d'approvisionnement du café, les fournisseurs et les exportateurs de café sont désormais en mesure de communiquer et de commercer plus directement, ce qui garantit la livraison en temps voulu d'un café de qualité.

Il a également révélé que 40 agriculteurs supplémentaires ont été récemment récompensés lors du concours de dégustation de café 2024 Special Flavor qui s'est tenu dans la ville de Hawassa.

La Foire nationale du café et des épices s'est également tenue sur le thème "Direct Link Marketing for the Success of Our Prosperity", qui vise à renforcer les relations entre les agriculteurs, les fournisseurs et les exportateurs.